【中小企教室】Facebook推Messenger Rooms　一文看清如何使用

▲ 近日Facebook宣布，推出Messenger Rooms，可以支援多達50人視像會議，而且沒有通話時間限制。

面對新冠肺炎疫情，不少國家都實施在家隔離政策，各大企業紛紛大規模安排員工在家工作（Work From Home)，以減少病毒在社區傳播。自從Zoom爆出安全漏洞後，各科企爭相出招替代，而近日Facebook就宣布，推出Messenger Rooms，可以支援多達50人視像會議，而且沒有通話時間限制。

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Messenger Rooms 可讓用戶自行建立一間專屬自己的房間，最多可供50人同時在房間內視像交流。用家可透過不同方式邀請朋友加入房間，例如群組（Groups）、活動（Events）、甚至是自己的動態消息（News Feed），並於私人房間發起視像通話。在安全性方面， 只有房間創建者可以選擇是否容許其他人加入會議或誰可以看到房間，也可以隨時移除或封鎖房間內的參與者。

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另外，Messenger Rooms還可以像Zoom一樣向其他朋友分享邀請連結，即使是沒有使用Facebook的人，無需下載任何應用程式，也可以透過邀請連結的方式加入對話。Facebook還增加14個擴增實境（AR）的虛擬濾鏡以及最新AI技術，可將背景轉換成360度虛擬背景，不但可增加通話樂趣，更可保障自身私隱。

▲ Messenger Rooms可以向其他朋友分享邀請連結，即使是沒有使用Facebook的人，無需下載任何應用程式，也可以透過邀請連結的方式加入對話。

▲ 在「聊天室」頁面選擇「用戶」，並點擊「創建房間」按鈕。（網站資料圖片）

Facebook Messenger Rooms 使用方法教學：