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Tesla研發全新電池技術　以降低電動車價格

科技 19:20 2020/05/15

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最近有消息指，Tesla正在開發一項新的電池技術，能夠降低電池的生產成本，讓電動車的成本低於燃油車。

近十年來，全球各大車廠都積極研發全電動車技術，不僅是特斯拉（Tesla），福斯（Volkswagen）或是BMW等傳統燃油車廠也紛紛轉型。電池基本上是主宰電動車售價的重要因素，最近有消息指，Tesla正在開發一項新的電池技術，能夠降低電池的生產成本，讓電動車的成本低於燃油車。

據路透社報道，由於鈷是電池中成本最高的材料，Tesla期望透過減少電池中的鈷含量，甚至將鈷去除，來降低電池的成本。同時，又在電池內部增加鍍膜，進而降低電池內部的壓力，以提升電池的續航力與壽命。

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Tesla表示，這款電池不但低成本，而且擁有超長壽命，最快會在今年內率先應用於在中國銷售的Model 3 電動車中，接著再應用於其他車款，導入其他市場。而下一階段的目標，就是建立新的工廠與生產流程，提升電池產能並降低勞工成本。有了這款成本較低的「秘密電池」，Tesla有望可以降低整部電動車的成本，從而將定價調低至更親民的價格，並增強其競爭力。

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此外，這款新電池對環境的傷害亦相對較低，而且電池從電動車上退役後，仍然可以應用於電網作為蓄電池的用途。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前透露，公司將會在5月底舉行「電池日」（Battery Day），並在活動中公佈重要的電池技術。可見，電池技術的突破，降低製造成本，當電動車售價低於燃油車的時候，電動車似乎已成為未來汽車市場必然發展的趨勢。

責任編輯：施雯雯

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