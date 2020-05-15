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南韓夜店群組153人確診 入娛樂場所或要掃二維碼

環球社會熱點 19:00 2020/05/15

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南韓的新冠肺炎疫情再有回升趨勢，首爾梨泰院夜店群組增至153人確診。南韓政府追查夜店群組密切接觸者，發現大量訪客留下虛假聯絡資料，令追蹤難度大增，正考慮實施新措施，要求民眾進娛樂場所要掃描二維碼登記身份。

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南韓中央防疫對策本部指，與梨泰院夜店相關的確診病例已增至153宗，其中90人曾到訪夜店，63人爲到訪夜店人士的親友、同事等密切接觸者。

首爾市政府早前對在4月24日至5月6日，到訪梨泰院5間夜店的5,517人調查，發現有大量入場人士留下虛假聯絡資料，令追蹤密切接觸者的難度大增。由於有涉事夜店為同性戀夜店，懷疑有入場人士不希望他人得悉其同志身份。

中央事故處理本部防疫綜合小組組長尹泰浩表示，目前計劃引入科技，以打擊娛樂場所訪客填報虛假資料的情況，目前江原道要要求娛樂場所使用掃描二維碼的方式，登記訪客進出的資料。

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據悉，民眾要事先向網絡供應商申請擁有個人資料的二維碼，進出娛樂場所時掃描二維碼以登記身份。但娛樂場所不能讀取二維碼内的個人信息及身份，只有政府在遇到疫情等突發事故時，才可通過網絡供應商索取資料。

當局更計劃參考國外的防疫措施，例如在室内場所運用藍牙技術，如人與人之間的社交距離過近時，系統就會及時識別，以提高防疫的指引。

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另外，中央防疫對策本部部長鄭銀敬指，涉及夜店群組並經由酒吧、卡拉OK、補習社等場所傳播的社區病例正增加，呼籲民眾於周末時盡量避免前往多人聚集的公眾場所，也應避免參加聚會。

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南韓政府追查夜店群組密切接觸者，發現大量訪客留下虛假聯絡資料，正考慮要求民眾進入娛樂場所掃描二維碼登記身份。

責任編輯：鄭錦玲

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