哈利簡尼感謝前線醫護 借贊助「半母會」球衣致敬

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，各地名人都略盡綿力，齊心抗疫。英格蘭足球代表隊隊長隊長哈利簡尼（Harry Kane）宣布，下個賽季將成為英格蘭乙組聯賽球會奧連特（Leyton Orient）球衣的胸口贊助商，並將署名的空間捐贈予3個機構。

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哈利簡尼贊助的3件球衣中，一件寫著感謝前線醫護在對抗全球大流行病毒的努力，其餘兩件分別印有心理健康慈善機構Mind，以及兒童收容所Haven House Children's Hospice的徽號（Logo）。奧連特表示，球衣收益中的10%將捐贈予相關機構。

▲ 哈利簡尼贊助的球衣中，一件寫著感謝前線醫護的努力

▲ 哈利簡尼贊助的球衣中，一件印有兒童收容所Haven House Children's Hospice的徽號

▲ 哈利簡尼贊助的球衣中，一件印有心理健康慈善機構Mind的名字

奧連特行政總裁麥克林（Danny Macklin）指：

「我們要感謝抗疫前線的英雄辛勤工作和無私奉獻，同時也要關注其他慈善機構，這些機構都因大流行而蒙受經濟損失。」



現時26歲，效力英超熱刺的射手哈利簡尼，17歲未成名前曾經外借予奧連特，2011年在該會取得首次職業上陣的機會，自此平步青雲，成為目前估值逾1億英鎊的星級前鋒。

哈利簡尼今次投桃報李的行動，可謂一舉兩得，既減輕可視為他半間母會的壓力，也可以實際行動支持英國的醫療及社福機構。

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記者：葉芷樺

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