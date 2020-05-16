  • 30°C
香港時間 : 2020516日 (六) 10:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

哈利簡尼感謝前線醫護 借贊助「半母會」球衣致敬

環球社會熱點 10:25 2020/05/16

分享：

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，各地名人都略盡綿力，齊心抗疫。英格蘭足球代表隊隊長隊長哈利簡尼（Harry Kane）宣布，下個賽季將成為英格蘭乙組聯賽球會奧連特（Leyton Orient）球衣的胸口贊助商，並將署名的空間捐贈予3個機構。

【美國疫情】兒童異常炎症要小心 疾控中心促醫生即通報

【歐洲疫情】斯洛文尼亞解封 首個歐洲國家入境免隔離

哈利簡尼贊助的3件球衣中，一件寫著感謝前線醫護在對抗全球大流行病毒的努力，其餘兩件分別印有心理健康慈善機構Mind，以及兒童收容所Haven House Children's Hospice的徽號（Logo）。奧連特表示，球衣收益中的10%將捐贈予相關機構。

哈利簡尼贊助的球衣中，一件寫著感謝前線醫護的努力

哈利簡尼贊助的球衣中，一件印有兒童收容所Haven House Children's Hospice的徽號

哈利簡尼贊助的球衣中，一件印有心理健康慈善機構Mind的名字

奧連特行政總裁麥克林（Danny Macklin）指：

「我們要感謝抗疫前線的英雄辛勤工作和無私奉獻，同時也要關注其他慈善機構，這些機構都因大流行而蒙受經濟損失。」
 

現時26歲，效力英超熱刺的射手哈利簡尼，17歲未成名前曾經外借予奧連特，2011年在該會取得首次職業上陣的機會，自此平步青雲，成為目前估值逾1億英鎊的星級前鋒。

哈利簡尼今次投桃報李的行動，可謂一舉兩得，既減輕可視為他半間母會的壓力，也可以實際行動支持英國的醫療及社福機構。

【德甲復賽】防疫指引厚達51頁 禁擊掌擁抱慶祝入球

波羅的海三國解禁「自由行」 振興旅遊試水溫

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」
2020/05/15
奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」
涉靠疫情内幕抛售股票 美國參院情報委主席辭職
2020/05/15
涉靠疫情内幕抛售股票 美國參院情報委主席辭職
【Home Office】意外收穫 科企員工逃離矽谷勁慳房租
2020/05/15
【Home Office】意外收穫 科企員工逃離矽谷勁慳房租
俄羅斯政府否認瞞疫 6成死者「唔係死於新冠肺炎」
2020/05/15
俄羅斯政府否認瞞疫 6成死者「唔係死於新冠肺炎」
【美國疫情】醫學期刊列特朗普3宗罪 籲選信科學總統
2020/05/15
【美國疫情】醫學期刊列特朗普3宗罪 籲選信科學總統
傳染病 疫情 英格蘭 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情

下一篇文章

【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美5G角力】日媒解剖華為手機：美國零件幾乎消失
【中美5G角力】日媒解剖華為手機：美國零件幾乎消失
美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資
美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資
新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間10:00）
「美國先獲疫苗」惹公憤 法國馬克龍出手藥廠改口
「美國先獲疫苗」惹公憤 法國馬克龍出手藥廠改口
【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 吹哨人再發功
【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 吹哨人再發功
特朗普稱不想與習對話 環時：記住打清潔劑針
特朗普稱不想與習對話 環時：記住打清潔劑針