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【bossini易手】昔日港澳服飾三巨頭　bossini市值較巔峰蒸發29億元

金融經濟 18:45 2020/05/15

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堡獅龍賣盤，李寧家族控股的非凡中國以4662萬元入主。

香港紡織界「四大家族」之一羅定邦家族持有的堡獅龍bossini （00592） 被李寧家族控股的非凡中國 （08032） 以4662萬元收購。賣盤消息刺激堡獅龍股價早段升幅曾擴大至近1倍，破頂高見0.295元，最終收報0.224元，升51.4%。bossini最新市值為3.67億元，較其2004年巔峰時期的市值32.8億元，蒸發近88.8%，或約29億元。

至於股價方面，bossini股價曾在1997年及2004年見歷史高位，分別為2.7元及2.675元，此後股價一蹶不振，持續走低。以歷史高位計算，至今股價累瀉約92%。

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bossini曾經與佐丹奴giordano （00709） 、baleno並稱為港澳服飾三巨頭。bossini於1987年開設首間零售店舖，1992年將業務拓展至台灣，並於1993年赴內地開設首間零售店。1993年也登陸港交所上市。

bossini經過30多年擴張，據集團截止2019年底止半年業績披露，集團店鋪總數為1,086間，當中直接管理店鋪287間，特許經營為799間。

其中，在台灣直接管理的店鋪共51間。bossini台灣業務自2005年起持續虧損，連虧15年後，今年3月決定，於7月底前徹離台灣。當前，集團主要市場仍位於內地，直接管理店鋪數為180間。

翻查bossini過去5年業績發現，15/16財年實現盈利約2.9億元，16/17財年盈利縮窄至500萬元，按年大減82.7%。17/18財年則轉盈為虧，蝕2900萬元，18/19虧損擴大至1.39億元。

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香港股票 堡獅龍（00592） 羅定邦 李寧 零售 非凡中國（08032） 佐丹奴（00709）

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