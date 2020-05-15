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【瑞聲業績】瑞聲：對次季收入、盈利看法正面 維持40%毛利率目標

金融經濟 18:37 2020/05/15

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瑞聲科技執行董事莫祖權（右）表示，對集團第二季度的收入、盈利看法正面。

瑞聲科技 （02018） 首季盈利大跌88%，執行董事莫祖權表示，2月集團接近「零收入」，但復工、員工成本等依然發生，影響集團盈利，形容首季業績是疫症下的特殊情況。他續指，疫情對行業影響第二季度已趨向穩定，集團聲學、光學、電磁傳動、精密結構件等各業務板塊有更好準備，相信表現會比第一季度「強好多」。

莫祖權表示，內地4月智能手機出貨顯示國內智能手機市場已恢復穩定，當中5G手機出貨更佔4成，5G發展趨勢將有利集團第二季度業務發展。

市場認為光學業務是瑞聲未來上行催化劑，集團首季光學業務收入增長6成至2.45億人民幣，毛利率接近10%。莫祖權表示，疫症在首季衝擊光學生產，但集團現時在固定生產設施、人員團隊結構上已做好準備，未來將不需要耗費太多成本增加每月產出，而可以繼續提升光學的效率及良率，擴大市佔，短期將可以見到光學業務對集團有「比較大的貢獻」。

他又指，瑞聲不單生產市場主流的6P、7P全塑鏡頭，更可利用其獨有的WLG（晶圓級玻璃）生產玻塑混合鏡頭，集團更計劃在下半年量產鏡頭模組，而整合集團的WLG、光學傳動馬達、軟件計算等技術。

此外，瑞聲上季毛利率按年跌7個百分點至23.1%，莫祖權未有正面回應毛利率是否已見底，但表示集團40%的毛利率目標維持不變。

瑞聲今日曾升近1成，全日升6.5%，報42.65元，成交18.9億元。

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記者：陳健婷

香港股票 5G 瑞聲科技（02018） 智能手機 鏡頭

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