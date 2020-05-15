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【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　太興置業料全年盈轉虧

金融經濟 18:34 2020/05/15

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多間企業今日（15日）公布盈喜盈警。

港股多間企業公布首季業績之際，同時亦有多間企業公布盈喜盈警。本報今日（15日）網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈警

太興置業 （00277） 預期，截至今年3月底止全年，擁有人應佔將由盈轉虧，主因投資物業之公平值與去年度底比較出現重大減值。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

彩星集團 （00653） 表示，首季收入約1.08億元，除物業重估及所得稅前溢利約600萬元，按年跌逾8成。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

彩星玩具 （00869） 表示，首季收入約4700萬元，除所得稅前虧損擴大至約2100萬元，主因疫情爆發以及首季銷售額大幅下降。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

大快活 （00052） 預期，截至今年3月底止，全年溢利按年下降約65%至75%，主因新型冠狀病毒令顧客人流及收入嚴重下降、租金及工資成本上升引致毛利率下降，以及採納會計準則第16號所致。

【餐飲寒冬】大快活發盈警　料全年溢利按年跌最多75%

亞洲金融 （00662） 預期，截至今年6月底止6個月，將錄得淨虧損。去年同期則錄得2.4億元之淨溢利。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

博富臨置業 （00225） 初步估計截至3月底止6個月可能錄得約4000萬元至6000萬元之虧損。去年同期則錄得權益股東應佔溢利約7300萬元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中港照相器材 （01123） 預計截至今年3月底止，股東應佔虧損淨額不少於1,590萬元，上年度股東應佔虧損淨額1,400萬元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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香港股票 盈警 盈喜

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