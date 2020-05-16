【疫市營商】新城市廣場首推網上5折購劵　線下再享1元及折上折優惠

▲ 新城市廣場將於5月21日至6月29日，首度推出「Jetso eShop」網上購劵平台，消費者可以5折方式搶購場內近百間商户電子現金劵。（新城市廣場提供圖片）

新城市廣場將於5月21日至6月29日，首度推出「Jetso eShop」網上購劵平台，消費者可以5折方式搶購場內近百間商户電子現金劵，現金劵可在5月28日至6月30日舉行的 JUST BUY WEEKS感謝祭2020中使用，無需指定消費門檻，即可盡享商店折上折優惠。

【疫市營商】Logitech網店新面貌 推全店8折優惠吸客

精選產品包括Columbia男 / 女裝時尚休閒外套原價999元，感謝祭優惠價599元，使用電子現金劵後只售299元，即原價的3折。Armani Beauty經典粉底套裝原價693至1503元，感謝祭優惠價510至1320元，使用電子現金劵後只售210至1020元，即低至31折。

JUST BUY WEEKS感謝祭將與一田購物優惠日同步登場，逾萬件低至1元、10元及100元貨品，還有低至2折發售的人氣皇牌產品、獨家限定組合、餐飲套餐；以及總值800萬元「至尊福袋」等住賞，讓消費者免費換購 Dyson Supersonic 風筒、Apple iPhone 11 Pro、Apple Air Pod Pro等物品。

【疫市營商】bossini感謝祭全場6折 易手前最後感謝祭？

【疫市營商】Innisfree攻網上銷售 5月手機下單有優惠

責任編輯：朱悅瀅