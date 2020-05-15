【疫市營商】Logitech網店新面貌　推全店8折優惠吸客

▲ 電腦設備廠商Logitech的全新網店LogitechClub，正式以新面貌登場。

疫情令不少企業和品牌推出網上銷售。電腦設備廠商Logitech的全新網店LogitechClub，正式以新面貌登場。現凡於5月18日至20日期間，LogitechClub全店產品均可享8折優惠。每張訂單折扣後滿600元，更可享免費送貨服務。

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據悉，首50名消費者折扣後購物滿800元，將獲送限量版24Bottles冷暖保溫水樽乙個（500ml，價值369元）。先到先得，送完即止。

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責任編輯：馬意文