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【疫市營商】Logitech網店新面貌　推全店8折優惠吸客

商業 18:28 2020/05/15

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電腦設備廠商Logitech的全新網店LogitechClub，正式以新面貌登場。

疫情令不少企業和品牌推出網上銷售。電腦設備廠商Logitech的全新網店LogitechClub，正式以新面貌登場。現凡於5月18日至20日期間，LogitechClub全店產品均可享8折優惠。每張訂單折扣後滿600元，更可享免費送貨服務。

【疫市營商】Innisfree攻網上銷售　5月手機下單有優惠

據悉，首50名消費者折扣後購物滿800元，將獲送限量版24Bottles冷暖保溫水樽乙個（500ml，價值369元）。先到先得，送完即止。

【疫市營商】LG主打防疫生活家電　近月銷售近倍增長

產品優惠列表：
1. MX Master 3無線滑鼠　推廣價799.2元
2. MX Keys無線鍵盤　推廣價799.2元
3. PRO WIRELESS無線遊戲滑鼠　推廣價959.2元
4. G913 LIGHTSPEED無線RGB機械鍵盤　推廣價1679.2元
5. Jaybird VISTA真無線防水運動耳機　優惠價991.2元
6. Ultimate Ears Boom 3 防水藍牙喇叭　優惠價791.2元

【疫市營商】港產手機鏡頭品牌　「疫」市轉型售賣護目鏡成功自救

責任編輯：馬意文

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