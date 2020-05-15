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蘋果收購VR初創　為數碼娛樂業務鋪路

科技 18:45 2020/05/15

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蘋果行政總裁Tim Cook曾公開承認，蘋果平均每2至3星期就會收購一間公司。

蘋果（Apple）近年積極發展Apple Pay等金融產品，同時亦推出Apple TV等數碼娛樂業務。蘋果早前承認，已成功收購虛擬實境（Virtual Reality，VR）初創NextVR。今次收購NextVR似乎向外界證實，VR將會是蘋果未來的核心技術。

近年專注AR　藉收購發展VR

the Verge比喻指，蘋果收購公司猶如一般人逛超市一樣。蘋果行政總裁Tim Cook曾公開承認，蘋果平均每2至3星期就會收購一間公司。這些公司的規模較小，收購目的是尋找合適人才，以及研究成果。

據科技網站《9to5mac》報道，蘋果今次收售NextVR的金額高達1億美元（約7.75億港元）。彭博社指出，蘋果正開發一種藉VR及擴增實境（Augmented Reality，AR）為核技術的頭戴式耳機，讓用戶可更專注於視像會議或遊戲娛樂之中。可是，蘋果近年推出不少有關AR的軟件更新及應用程式，卻未見在VR方面有明顯的具體發展。報道推測，蘋果今次收購後，將會利用NextVR的影像串流技術，為Apple TV服務增加VR的應用。

蘋果頭戴式耳機或命名「AirPods Studio」　售2,705元

早於2009年成立的NextVR一直專注研發體育及娛樂應用的VR技術，過往的合作對象包括PlayStation、Oculus、HTC、微軟、Lenovo、YouTube等。現時，NextVR擁有40多項與VR高質影像相關的串流技術。換言之，蘋果今次收售後，即可獲取其VR串流核心技術。

已用於運動直播　開拓新收費來源

NextVR除了為蘋果帶來技術之外，最大的優勢是其多年來與不同體育聯盟建立的合作夥伴關係。隨著技術日漸成熟，VR早已應用於體育直播，為觀眾帶來現場感。

在2017年，NBA就與NextVR 合作，嘗試為球迷提供VR直播比賽，訂閱費為200美元（約1,550港元）。不過，當時NextVR僅支援Samsung和Google的VR裝置，而蘋果的VR裝置預料要於2022年才面世。數年前，英國廣播公司（BBC）亦已嘗試在直播體育賽事時，採用可兼容VR收看的技術。而BBC在2018年俄羅斯世界盃亦廣泛運用VR攝錄機，拍攝及直播比賽。

責任編輯：楊匡然

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