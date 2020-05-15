【免費遊戲】學Epic開放免費資源　《刺客教條》開放古埃及與古希臘導覽

▲ 近日另一遊戲商Ubisoft亦在旗下人氣遊戲《刺客教條》，開放免費資源，讓玩家一面遊戲一面體驗古埃及與古希臘的風貌。

Epic Games日前推出遊戲《GTA V》限時免費下載，但因太多玩家下載，導致網頁伺服器癱瘓，免費遊戲對於仍居家抗疫的民眾而言非常具吸引力。近日另一遊戲商Ubisoft亦在旗下人氣遊戲《刺客教條》，開放免費資源，讓玩家一面遊戲一面體驗古埃及與古希臘的風貌。

今次Ubisoft免費開放的就有《刺客教條》系列遊戲中《起源》和《奧德賽》兩款作品，不過內容只有文化導覽。刺客教條系列遊戲，以重現古代城市街景聞名，包括古羅馬、巴黎和倫敦等古舊歷史建築面貌。近期作品，《起源》就以古埃及為背景，《奧德賽》則是還原古希臘街道，兩款遊戲中，官方都內建「教育模式」，提供一系列城市導覽，讓玩家可以深度探索古文明。

▲ Ubisoft近期作品，《起源》就以古埃及為背景，《奧德賽》則是還原古希臘街道，兩款遊戲中，官方都內建「教育模式」，提供一系列城市導覽，讓玩家可以深度探索古文明。（網上截圖）

該導覽系統與博物館語音導覽相似，唯一的差別是，玩家可以操控角色，在尼羅河上划船前往景點，或是在神殿柱子爬上爬落，從不同角度觀賞歷史遺跡。

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一般玩家很少會觀看這個導覽系統，Ubisoft今次就直接把這個導覽系統從遊戲中獨立出來，免費提供給所有人下載。

根據官方Twitter，免費下載時間到5月21日為止，有興趣的讀者可以把握時間下載，然而官方提供的資訊很有限，目前看來只有PC版本可以下載，主機版則未有提供。根據網友反映，下載前必須先註冊Ubisoft會員，大家可以自行連結到 https://free.ubisoft.com/ 下載。

責任編輯：李彥煒