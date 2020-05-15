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疑因當地排華情緒高漲　華商在仰光遇襲身亡

環球政經 18:30 2020/05/15

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新冠肺炎疫情蔓延全球，疫情加劇多國的反華情緒。一名63歲的中國商人嚴幫朝，疑因緬甸排華情緒高漲，日前在仰光工業區駕車時，遭4名當地人持刀搶劫，最後身中多刀死亡，其中2名疑犯落網。緬甸中國企業商會及緬甸川渝商會事後發出緊急通知，表示因受疫情影響，緬甸治安惡劣，呼籲當地華人盡量避免單獨外出。

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日前，浙江商會會長接受媒體採訪時指，嚴幫朝是浙江商會常務副會長，於周一（11日）被殺，駐當地大使館正在調查事件。上述兩間商會先後發出通知，呼籲當地華人在當地和別人發生衝突時，需先確保自身安全，然後報警或向駐當地大使館求助。浙江商會會長表示緬甸工業區中有很多中國企業，經常發生針對中國人的衝突，希望是次事件能引起警方關注。

緬甸中華總商會的會員左先生指，當地人一向不喜歡中國人，但他認為只是一部份人排華，不是所有人都不喜歡中國人。中國駐緬甸大使館則強調是次襲擊為單一事件，目前警方還在調查中。

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撰文 : 國際組

疫情 商會 仰光 緬甸 中國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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