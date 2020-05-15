【中美關係】特朗普切斷中國關係論　外交部：中美應加強抗疫合作

美國總統特朗普（Donald Trump）接受霍士財經頻道訪問時表示，美國可以切斷與中國的所有關係，又指與國家主席習近平的關係很好，但現在不想與對方談話。在今日（15日）外交部的例行記者會上，有記者向發言人趙立堅提問，他回應指：「中美雙方應該繼續加強抗疫合作。」

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據環球網報道，趙立堅在記者會上表示，保持中美關係穩定發展，符合兩國人民的利益，亦有利於世界的和平穩定。他又指，現時中美雙方應該繼續加強抗疫合作，盡快戰勝疫情，救治病人，恢復經濟和生產，需要美方與中方一起同行。

美國智庫戰略與國際研究中心的高級顧問甘思德（Scott Kennedy），針對特朗普的言論作出批評，指其言論危險和誇張，現時的疫情危機要靠全球合作，停止交流並非解決危機的有效策略。切斷與中方的關係，將嚴重損害美國經濟。

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