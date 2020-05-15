【滙豐不派息】證監會1600字聲明：無理據採取監管行動

▲ 證監會發表聲明解釋滙豐除淨後不派息的跟進，但目前無理據採監管行動。

滙豐 （00005） 受英國監管要求，除淨後宣布取消派息，證監會今日發出逾1600字聲明，經仔細審視至今取得的所有資料，以及就《證券及期貨條例》所指的例如內幕交易、沒有披露內幕消息、披露虛假或具誤導性的資料，得出結論：

目前並無理據就取消派息及暫停派息，根據《證券及期貨條例》採取監管行動。

證監會表示，一般不會評論個別事件，但鑑於滙豐取消派息事情涉及重大公眾利益，證監會期望聲明可讓公眾知悉證監會已採取的行動，包括與英倫銀行旗下審慎監管局（Prudential Regulation Authority）及滙豐溝通。

證監會稱，滙豐在多個司法管轄區上市，證監可從滙豐作為一家聯交所上市公司進行規管，但滙豐的銀行業務及審慎監督的事宜並不屬於證監會的監管範圍。

證監會已向英國審慎監管局和滙豐 表達意見

證監會理解和明白香港的投資者及專業團體所關注的事項，也向英國審慎監管局和滙豐，傳遞香港不同層面的投資者對取消派息和暫停派息的意見，其中包括：（i）對香港的小股東的整體影響；（ii）很多香港的小股東均依賴滙豐派發的股息作為定期收入；及（iii）在第四次股息的除息日後才取消派息。

證監會表示，明白審慎監管局有關取消及暫停派息的要求，已考慮多重因素，並指出：

審慎監管局指出，就滙豐的個案來說，為確保有充裕資金借出而終止派息，極有可能會對香港經濟以至英國和全球經濟帶來好處。

證監會引述滙豐的董事會所述，維護滙豐長遠利益的最佳方法是接納審慎監管局的要求，而非待該局來行使其法定權力。拒絕接納該局的要求，並不符合滙豐股東或其他持份者的最佳利益。

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記者：麥德銘