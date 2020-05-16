【遙距營商計劃】中小企申請D-Biz攻網銷　如何成為合資格供應商？（附申請教學）

▲ 港府便推出遙距營商計劃（D-Biz），助中小企開拓網上業務。

新冠肺炎疫情令本港多個行業面臨經營困難，不過中小企或網上平台均反映，綫上銷售不跌反升。港府便推出遙距營商計劃（D-Biz），助中小企開拓網上業務，以升級轉型提升銷售的同時，又可以讓科企公司尋找新客源。

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遙距營商計劃（D-Biz）由本月18日起，經生產力促進局接受申請。而局方在今日將公布計劃首批的認可合資格供應商，讓中小企參考，以選擇合適的供應商。不過，局方亦強調列入參考名單的供應商，並不代表視為政府或秘書處對其作出認可或推薦。中小企最後是否沿用該些供應商，不會影響申請結果。

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如何成為D-Biz的合資格供應商？

1. 於生產力局網站（LINK）申請。

2. 提交相關文件。不過，供應商須確保所有證明文件，與商業登記中註明的實體名稱或商品名稱一致。

3. 指定一位主要聯絡人與秘書處聯絡。

局方會按不同類型的供應商評核，並以經驗與能力作為審核的考量。不過，局方重申政府或秘書處不保證或擔保，計劃的任何申請者會選擇和聘用參考名單中的服務供應商。

▲ 局方會按不同類型的供應商評核，並以經驗與能力作為審核的考量。（生產力局官網截圖）

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責任編輯：馬意文