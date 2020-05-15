【美國疫情】兒童異常炎症要小心 疾控中心促醫生即通報

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過141萬人確診。雖然多國的數據顯示，新冠病毒對長者的影響最嚴重，但英美相繼發現兒童出現罕見的異常炎症，並懷疑是與新冠肺炎有關。美國疾病控制及預防中心（CDC）就向醫生發布新指引，指如發現有21歲以下的病人出現類似症狀，醫生都應向當局通報。

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美國CDC周四（14日）向全國的醫生發布有關指引，稱這種症狀為兒童多系統炎性綜合症（multisystem inflammatory syndrome in children，簡稱MIS-C）。MIS-C可影響多個器官，主要病徵包括發燒和炎症症狀，亦與川崎病等炎性疾病相似。

CDC呼籲醫護人員如發現有21歲以下的患者，出現符合MIS-C的症狀，應馬上向所屬地區的衛生部門通報懷疑病例，但目前尚不清楚這種疾病是否僅限於兒童。

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據悉，加州三藩市帕洛阿爾托（Palo Alto）的一家兒童醫院於3月中有兒童出現相同症狀，料為美國首宗MIS-C的確診病例。紐約州其後也有多名兒童出現病徵，目前的有關病例已增至超過100宗，其中最少3人死亡。

英國國民保健服務（NHS）於上月底亦警告指，兒童出現異常發炎症狀送往重症監護病房（ICU）的數字急增，部分兒童出現發燒、低血壓、呼吸困難、腹痛、嘔吐等症狀。

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紐約科恩兒童醫學中心兒科醫生蘇德（Sunil Sood）指，兒童通常在感染病毒及產生抗體後四至六周，才會出現MIS-C的症狀，認爲起因是兒童的身體擊退病毒後產生過度免疫反應。

另外，多個亞洲地區較早爆發新冠病毒疫情，但MIS-C疾病卻幾乎只於歐美兒童身上出現。蘇德指，有人猜測部分族群或更易遭遺傳影響而出現MIS-C的症狀。英國醫學期刊《刺針》近期的一項研究也顯示，每8名出現相關症狀的患者中，就有6人擁有加勒比非裔血統。但族群因素的理論仍未經驗證。

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▲ 英美相繼發現兒童出現罕見的異常炎症，懷疑與新冠肺炎有關，美國疾控中心發指引要求醫生如發現21歲以下患者出現類似症狀要立刻通報。

責任編輯：鄭錦玲