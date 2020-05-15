【定期存款】半年港元定存失守兩厘 13間大小行鬥減息

5月轉眼間巳過一半，5月第3周港元定期存款的減息潮未止，全周共有13間大小銀行港銀調低不同存期的息率，包括恒生 （00011） 一周兩連減等。專家指，反映銀行資金成本的3個月拆息連續22天創新低，今天（5月15日）低見1.13厘，市料業界顧慮到息差不斷收窄，料減息潮延至臨近半年結才告終。

專家提醒，存息跌勢暫難歇，且呈減快加慢格局，南商、恒生及大眾財務全面削短中長息；招商銀行和工銀亞洲連續兩天減息，更主力向半年或以下較短存開刀；虛擬銀行眾安（ZA Bank）亦追趕降息快車。富邦、創興 （01111） 、花旗及信銀國際則削減3個月短存；建行亞洲與星展則3連削；東亞 （00023） 更7連減。

集友與交銀香港一如既往，頻出招加減存息。經新一輪劈息潮，令半年及一年竟罕現乏兩厘息，反觀，今個星期僅大新 （02356） 逆市一面倒「獨加」，而短中長息榜，半年及一年期有較大執位。

現時仍保留兩厘或以上特惠息僅餘10間銀行，當中以集友7天短存享6厘續膺「高息王」。

東亞三原因指港元減息浪未止

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆預計，港元減息浪未止，主因有3，包括︰

（1）拆息急回，一個月拆息已5連跌，今天更跌穿0.7厘，乍現0.64厘兩年半新低；相比美元同期拆息0.18厘，港美息差已失守0.5厘關，料套息交易誘因漸減。事實上，港滙今天亦曾稍為偏弱，下試7.752水平。

（2）新冠肺炎爆第2波，市場皆料次季經濟最差，正因貸款疲弱，業界主力推紓困的應急錢，高息吸存亦難賺盡息差；

（3）今年新股凍資王解禁，超額認購1,183倍沛嘉醫療 （新上市編號︰09996） ，凍資約2,700億元於昨天（14日）已開始回籠，遂料大小行毋須逆市鬥加息搶存。

葉澤恆又說，除非重磅IPO、如市傳籌資逾兩百億元的京東等中概股，提速來港掛牌，港銀才會煞停減息，掉頭加息；否則現市況在水浸下，存息續趨跌。

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記者︰曾桂芬

注意︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求