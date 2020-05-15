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疫情下美國人更慷慨　外賣平台小費增15%

環球政經 16:00 2020/05/15

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新型冠狀病毒肆虐全球，多國經濟重挫，但同時激發起人們守望相助的精神。美國最近發現當地顧客給小費時比平常慷慨了很多，外賣平台收到的小費更比疫情前上升了15%。

美國日前開始放寬居家令，某地區的食肆、商店重開，很多餐廳表示自己比平日收到了更多小費。得克薩斯州奧斯汀一間餐廳關閉個半月後重開，一名客人給了餐廳1300美元小費，還留了一個字條寫著：「歡迎回來」。美國外賣平台Grubhub和Seamless的小費在疫情間更上升了近15%，當地網上送貨網站Instacart更表示顧客的小費上升了九成。

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從事家居清潔的Jose Zaragoza表示自己生意大跌，又要加重成本準備保護裝備上班，但曾有客人透過電子錢包，給了他100美元小費，客人說是希望可以幫助他和家人度過難關。

心理專家分析認為大眾因為明白疫情下服務業的困境，所以紛紛希望出一分力幫助員工。另外一個原因可能是因為人們意識到從事服務行業的人需要冒著更大的風險工作，因此增加了小費。

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撰文 : 國際組

冠狀病毒 疫情 外賣 美國 餐廳
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