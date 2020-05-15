CCL創11周新高　中原：新一輪升浪開始

疫情放緩，樓價隨即回升，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報175.94點，按周升0.54%，創11周新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，除了CCL外、CCL Mass及CCL（中小型單位）亦創11周新高，顯示樓價止跌回升，正準備向上突破。他續說，二手成交持續暢旺，樓市將進入新一輪升浪，料樓價將擺脫過去好淡爭持的局面，而CCL將於未來幾周轉勢上升。

雖然四大指數上升，惟分區指數三升一跌。其中，新界東CCL Mass按周跌1.64%，最新報186.52點。以升幅計，新界西CCL Mass報164.79點，創12周新高，按周升1.93%，港島CCL Mass緊隨其後，最新報181.99點，按周升0.80%、九龍CCL Mass報174.56點，按周升0.72%。黃良昇說，相信新一輪升市由新界西開始，帶領未來整樓價向上。

事實上，過去數周，部分樓市分析員已轉軚，重新看好樓市。其中，花旗更發表報告指，隨着疫情緩和，本港樓市及零售市道將於本月反彈，在七大因素支持下，料樓價至年底將升5%至10%。

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