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【國泰危機】新加坡航空首季蝕近40億港元　肺炎、燃油對沖虧損夾擊

金融經濟 17:19 2020/05/15

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國泰航空稱首4個月虧損45億元，區內的星航虧損程度相若。

新冠肺炎疫情衝擊全球，國泰航空 （00293） 今日預告單計自營的國泰和國泰港龍，今年首4個月虧損45億元，另一區內航空公司新加坡航空（星：SIA）最新也公布全年業績，單計今年1月至3月，季度虧損達7.21億新加坡元（折合約39.3億港元），拖累全年業績首次見紅。

至3月底財政年度，新加坡航空全年虧損2.12億新加坡元，較前一年盈利6.83億新加坡元急轉差，公司指，財年首3季客運收入增幅，被第4季季度表現一掃而空。

燃油對沖虧39億港元　料未見底

新加坡航空解釋，公司不單受新冠肺炎疫情影響，而且期內也錄得燃油對沖拖低業績。新加坡航空在燃油對沖合約，以市價入帳7.1億新加坡元（約38.7億港元）虧損，並坦言油價在短期內維持弱勢，集團預期燃油對沖虧損將會擴大。

集團形容，現時無法看到業務何時才能復甦，會維持最低程度的航空連接，也會保持彈性，在需求回升時確保能捕捉機會。

雖然營運、燃油對沖虧損與國泰處境相似，但新加坡航空早前在政府牽頭下，已公布88億新加坡元供股、62億新加坡元可換股債券的融資計劃，折合規模達817億港元。

國泰現時市值約348億港元，而新加坡航空市值則折合331億港元。

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記者：麥德銘

疫情 國泰航空（00293） 新加坡 國泰航空 新加坡航空 新冠肺炎疫情

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