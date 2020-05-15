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【疫市營商】外賣市場有幾吸引？　Zeek 1500元助餐廳建外賣網站

商業 17:24 2020/05/15

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Zeek於今日起推出餐廳專屬外賣或自取網店的早鳥優惠，凡於5月31日前成功登記加入，即可以1,500元設立網店，以及首100宗交易免手續費優惠。（Zeek提供圖片）

疫情下不少餐廳攻外賣生意，智慧物流平台Zeek，旗下專為餐飲平台及中小餐廳等企業而設的「ZeekSolutions」方案，於今日起推出餐廳專屬外賣或自取網店的早鳥優惠，凡於5月31日前成功登記加入，即可以1,500元設立網店，以及首100宗交易免手續費優惠，助餐飲業在線上推廣品牌和開拓新客戶群。但留意經平台落外賣單，都經Zeek運送；100宗交易後，Zeek會按單收取費用。

【疫市營商】Instagram也可叫外賣？　限時動態加入外賣落單功能

餐廳最快可於兩星期內，建立專屬網站，引流外賣自取、連結 Zeek配送團隊、分析客戶或會員消費習慣和提升品牌忠誠度等都能全面掌握，餐廳搖身一變成為線上線下通吃的堂食、外賣自取或配送的全能餐飲企業。

【疫市營商】新地商場向DSE考生贈6000份禮物　另設Whatsapp外賣專線

Zeek 營運總監范俊彥表示，現時坊間餐飲外賣或自取平台，多以第三方形式合作，難以即時掌握數據，加上入門門檻對中小型餐廳食店來說都比較高。ZeekSolutions以餐廳營運層面出發，店主擁有高度的自主性，可因應食材供求靈活調整餐牌及種類。而顧客落單習慣及屬性，則有完善操作後台實時呈現，有助分析數據。

Blue Bottle Coffee香港店今試業　外賣不設堂食

責任編輯：朱悅瀅

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