香港首季GDP收縮8.9%

受新冠肺炎疫情影響，令全球經濟大受打擊，香港亦難以獨善其身，經濟陷入衰退。政府經濟顧問辦公室公布，本地生產總值(GDP)首季修訂數字按年大幅收縮8.9%，上一季跌幅為3%，經季節性調整後，繼上一季實質下跌0.5%後，在第一季急挫5.3%，按年及按季跌幅皆為有紀錄以來最大的單季跌幅。



此外，整體貨物出口的按年實質跌幅在第一季明顯擴大至9.9%；另市民消費力轉弱，私人消費開支按年跌幅在第一季急劇擴大至10.1%；失業率亦進一步惡化，急升至4.2%，超過9年來的高位。

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政府指出，雖然近期有迹象顯示香港的疫情正逐步受控，但本地經濟活動仍需時完全復原。由於新冠肺炎疫情的威脅仍未消除，再加上環球經濟衰退，將繼續影響經濟情緒。由於訪港旅遊業在疫情受控及旅遊限制逐步放寬前料會維持停頓，與消費及旅遊相關的行業面對的經營環境短期內仍會充滿挑戰。

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