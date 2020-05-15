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IG直播不再限時重溫　IGTV轉型變YouTube？

科技 17:45 2020/05/15

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IG已決定開放新功能，讓用戶可以將直播影片直接轉換為IG TV。

新冠肺炎肆虐全球，不少大型活動紛紛轉以線上形式舉行。為了在「疫」境中求存，就連零售商、網店、Youtuber等都轉戰網上銷售，透過網上社交平台進行直播分享，提升與觀眾之間的互動。

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過往，用戶在Instagram（IG）進行直播後，可以選擇將直播影片存到手機，或是直接分享到Stories，但只能提供24小時的重播時間。由即日起，所有用戶都不會錯過任何直播影片啦！IG已決定開放新功能，讓用戶可以將直播影片直接轉換為IG TV。

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是次更新讓更多創作者可以發布長達一個小時的影片，IGTV可變成有如YouTube一樣的影音平台，讓大家可以觀賞更多有質素的影片。

對此，不少網民紛紛在IG的官方Twitter上留言讚好，不過也有人表達不滿IG的單一性。有網民直指，雖然以後直播影片可直接轉做IGTV或是將其儲存在手機中，方便用戶將影片發佈到YouTube等其他平台。但為什麼不能同時保留分享到Stories的功能，讓影片只需保存24小時，認為IG應讓用戶自行決定，想要分享到Stories作24小時分享或是直接轉做IGTV儲存在頁面。

責任編輯：施雯雯

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