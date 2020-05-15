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【低成本炒美股】FL二華夏納ETF「1拆4」　6月12日收市後生效

金融經濟 17:05 2020/05/15

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華夏基金收市後在聯交所上載公告，指將於6月15日起，把FL二華夏納每單位「1拆4」，意味買家入場費將減低約75%

 

華夏基金把旗下ETF拆細。華夏基金收市後在聯交所上載公告，指將於6月15日起，把FL二華夏納 （07261） 每單位「1拆4」，意味買家入場費將減低約75%，以今日收市價為例，每手FL二華夏納入場費將由3980元，減至995元，相關動作將於6月12日收市後生效。

根據公告，單位分拆後，已發行單位總數目將增加4倍，假設分拆前已發行單位總數為3400萬個，撇除申購及贖回因素，分拆後基金單位總數將增至1.36億個，每手買賣單位數目100個，以及最低申購和贖回單位數目10萬個則維持不變。換言之，現持有該ETF投資者的資產總值將不會改變，唯獨持有基金之單位數目將「乘四」。

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿解釋，現時FL二華夏納每手入場費已拋離市場上其他槓反ETF，為增加市場流動性，遂把基金單位拆細，形容隨著入場費減低，投資者投資策略或更見靈活。

FL二華夏納今日收報39.8元，升約3%，成交額1490萬元。

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香港股票 FL二華夏納一百（07261） 美股 ETF 基金 華夏基金

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