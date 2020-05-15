▲ 【騰訊股價】騰訊績後走勢「反高潮」 後市能否繼續破頂？

騰訊 （00700） 周三（5月13日）公布首季業績，表現勝市場預期，惟騰訊股價績後「反高潮」。騰訊周四（5月14日）股價破頂高見447元後一度倒跌，周五（5月15日）更曾跌逾2%，低見420元。騰訊股價後市能否再破頂？

騰訊周五收報421.2元，跌8.2元或1.9%，成交105億元。按周四破頂高見447元的價位計算，股價由高位回吐25.8元或5.8%。

自2月起，騰訊每升至420元關口便見阻力，周二（5月12日）成功以上升裂口突破阻力位。騰訊股價周五午後一度低見420元，惟觸及相關位即見支持，暫時未跌穿前阻力水平，勢頭仍未算破壞。目前420元成為後市關鍵，騰訊只要企於其上，仍有機會再試高位。

另外，騰訊自3月19日低見325.2元見底反彈，股價其後沿上升軌走勢向上。騰訊周五收報421.2元，而上升軌底部則處於421.4元，意味略為收穿上升軌。不過，騰訊短綫若升返其上並守上升軌，股價仍可再上。

騰訊上季收入按年增長26%至1080.6億元人民幣，Non-IFRS（非國際財務報告準則）盈利按年升29%至270.8億元人民幣，勝市場預期。多間大行看好騰訊前景，績後上調騰訊目標價，其中以滙豐目標價最牛，目標看559元，按周五收市價計潛在升幅近33%。

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責任編輯︰梁浩碩