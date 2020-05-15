▲ 波羅的海三國解禁「自由行」 振興旅遊試水溫

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）仍然肆虐，部分歐洲國家已陸續放寬國內的封鎖和限聚措施，但國與國之間仍處於封閉狀態。旅遊是歐洲經濟重要的一環，歐盟已承諾將盡量在旅遊旺季夏季適度重開，周五（15日）起就有新嘗試。有幾個波羅的海沿岸的國家，率先組成「旅遊氣泡」（Travel Bubble），讓人民可在這三個國家之間旅行。

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「旅遊氣泡」是將一些疫情受控的國家聯結成「氣泡」，在氣泡內有限制地互相開放旅遊，氣泡內的旅客毋須檢疫隔離，但仍限制氣泡以外國家的旅客進入。

在歐洲，周五（15日）就有「波羅的海旅遊氣泡」（Baltic bubble）率先試行，在波羅的海沿岸的三個國家，包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的人民可以在這三個國家之間，自由穿梭旅遊，不論是鐵路、航空還是海上旅遊都全部開放。來自其他國際或地區的旅客，入境時仍然進行隔離。

▲ 波羅的海三國開始實施「旅遊氣泡」，愛沙尼亞邊境的警察在解封前一晚切蛋糕慶祝。（法新社）

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據路透社報道，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛在周三（13日）的新增確診病例中，都分別維持在7人以下，三個國家合共累計死亡病例僅150人。與歐洲其他國家比較，算是疫情較輕的國家。

旅遊是歐洲經濟重要的一環，佔歐洲經濟產出達1成，歐盟已承諾將盡量在旅遊旺季夏季適度重開。

截至香港時間下午4時，「波羅的海旅遊氣泡」國家的新冠肺炎確診數字如下：

愛沙尼亞：累計確診人數1,766，累計死亡人數63

拉脫維亞：累計確診人數970，累計死亡人數19

立陶宛：累計確診人數1,523，累計死亡人數54

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記者：葉芷樺

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