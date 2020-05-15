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【港股追蹤】全年業績夠靚仔　股價今日升近2成

股樓投資 16:44 2020/05/15

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本月多隻股份公布季度或全年業績，由於均包含今年首季財務數字，在疫情影響下，普遍業績都未算理想。不過敏華控股（01999）卻成為少數奇葩，全年按年多賺逾2成，股價今日（15日）中午派成績表後，午後隨即急升，收報5.5元，全日升19.3%。

公司去年收入達121.4億元（人民幣，下同），按年增長7.9%，只算中規中矩，不過毛利升至44.2億元，按年升15.1%，毛利率由2018年34.1%，升至去年36.4%，按年上升2.3個百分點；純利更同比有20.1%增長，增至16.4億元，每股末期息派0.12元。

中美貿易戰影響下，集團上財年在北美市場收入按年下降約15.4%，但歐洲及其他海外地區的總銷售則有所回升。公司指，受新冠肺疫情影響，集團在中國大陸各地實施，包括對人員出行和交通安排的一定程度的限制和控制，對某些居民的隔離，工廠和辦公室對衛生和防疫要求提高以及鼓勵社會疏遠等，以盡量減

股價今日升近2成後，始收復3月至今大部分失地，惟距離年內高位6.7元仍有一段距離，周一（11日）裂口上升，技術上已確認突破，如能守住現水平，下一步有望挑戰6元。


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撰文 : 葉志偉

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