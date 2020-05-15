恒基已捐逾1億元助抗疫現再加碼　新一輪「抗疫基金」計劃有咩內容﹖

最近本港新冠肺炎疫情趨緩，正逐步復業復工和復課，恒基兆業（00012） 主席李家傑及李家誠早於今年2月時透過家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」，展開連串抗疫行動，包括資助安排為全港4,350多輛小巴及1.8萬部的士分別噴塗及派發能長效消毒的納米光觸媒噴劑，至今共捐出了總值逾港幣1億元的抗疫物資和現金資助。

恒基周五（15日）再宣佈推出新一輪計劃，包括擴大資助海陸公共交通工具噴塗納米光觸媒消毒劑，是次受惠的公共交通工具包括近600艘渡輪和街渡，以及 220輛復康巴士，連同 早前已獲資助噴塗納米光觸媒消毒劑的小巴、的士、小輪、校巴、學童保姆車、 邨巴、跨境巴士和教車用車輛，已覆蓋本港除鐵路與專營巴士以外的大部份陸路 和海上公共交通工具。

此外，「抗疫基金」也和向零 售業中小微企包括美容院等派送共 20,000 支納米光觸媒消毒噴劑，為每日近百萬 使用公共交通工具的乘客，以及零售業數以十萬計的從業員和顧客，提供更潔淨 安全的環境，減低公眾感染的風險。

李家傑表示：「我們設立『抗疫基金』，一方面針對社會最脆弱、最急需援助的一群，提供及時和適切的援助，同時更希望能盡量照顧不同階層的社會大眾。我們作為商界一員，與社會民生息息相關，自是義不容辭。」

除了家族捐款的「抗疫基金」，恒基也推出多項抗疫措施，李家誠表示，疫症下多個行業深受影響，不少人因而失業。有見及此， 集團希望能出一分力，製造更多培訓和就業機會，在未來數月集團旗下多個業務，包括銷售、項目、物業管理、技術和後勤服務等，會提供總共超過四百個新增和現職的培訓、創業和就業機會。

此外，恒地為與商戶及社會各界共度時艱，自2月起為旗下商場受影響的租戶， 包括零售、飲食和教育等多個行業，提供基本租金減免2成至最高6成的租金優 惠，而教育機構租戶如補習社和幼稚園等，更可延遲並分期繳交租金。

同時， 恒基兆業「抗疫基金」最近也向英國倫敦大學學院（UCL）捐款港幣200萬元，資助 學院的專家研發疫苗，希望能加快取得研究成果，讓廣大的民眾得到防疫注射。

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