【德甲復賽】防疫指引厚達51頁 禁擊掌擁抱慶祝入球

▲ 德甲周六復賽，為防疫情蔓延，將會有一系列防疫安排。

歐洲5大足球聯賽中，率先解禁的德甲周六復賽，德甲的經驗，勢為其他聯賽借鑒，外界高度關注。德甲雖重啟，但賽會絲毫不敢鬆懈，閉門作賽以外，並製訂厚達51頁的防疫指引，內容非常全面，極之嚴密，涵蓋每個環節，包括禁止球員擁抱及擊掌慶祝入球。

德國足球聯賽協會（DFL）為確保賽事安全進行，保護球員免受感染，由病毒檢測、賽前、作賽期間，以至場外住宿安排等，統統都有嚴格規定，務求將病毒傳播機會降至最低。

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1.病毒檢測

德甲將進行大型檢測，所有球員、教練及職員，須每周檢測最少2次，作賽前夕須檢測一次，一旦確診，將單獨接受隔離。

一旦球隊有人確診，其餘人是否需要隔離，則各州做法不同，由地方部門決定。

2. 開賽前

球員須分坐於多架車前往球場，確保互相之間保持1.5米距離，且全程要戴口罩，更衣室內亦要執行社交隔離。球員之間不准握手，不准合照，不准交換隊旗。

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3. 比賽

所有場邊的人須戴口罩，但場上球員及球證可不戴，比賽用的足球會定時消毒。此外，除非是下場作賽，球員間不得有身體接觸，不得擁抱或掌擊慶祝入球。指南建議以肘擊及腿擊代替。

4.傳媒採訪

電視台攝製隊不應與球員接觸，受訪球員與記者間會有膠板隔開。每場比賽限10名記者進場，賽後記者會及採訪區等恒常安排取消。

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5 住宿

球隊應盡可能包下整間酒店，最低限度包一整層，球員入住前，酒店應作消毒，並不得使用酒店健身室。

6 私人生活

球員平日應處於接近隔離的狀態，不應與鄰居及朋友見面。他們的家人同樣受限。

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責任編輯：林建忠

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