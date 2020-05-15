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【騰訊持股】Epic Games免費送《GTA5》 用戶流量太多伺服器癱瘓

金融經濟 16:28 2020/05/15

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EpicGames平台免費向用戶贈送,《GTA V》。

騰訊 （00700） 持股近半的遊戲平台公司EpicGames周四晚（14日）起，免費向用戶贈送《Grand Theft Auto V》，由於登入人數眾多，其伺服器由昨晚起持續處於半癱瘓狀態。

免費獲取GTA豪華版（直至5月21日）
https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/product/grand-theft-auto-v/home

騰訊於於2012年收購EpicGames48.4%股權，後者除了是遊戲發行銷售平台外，亦是遊戲研發引擎Unreal的開發商，旗下遊戲《Fornite》長期屬於全球最熱門遊戲之一，於遊戲直播平台Twitch上觀看人數長期維持第一，2018年時註冊用戶達2億。

GTA5已推出逾6年，近月online推出鑽石賭場更新，簡易化及大規模的任務，重新提振玩家熱情，online推出鑽石賭場更新，簡易化及大規模的任務，重新提振玩家熱情，刺激上綫人數。

EpicGames的主要遊戲平台競爭對手為Valve旗下的Steam。EpicGames以較低的遊戲製作商佣金，以及每周一款免費遊戲贈送予用戶，成功吸引不少製作商及玩家。EpicGames的遊戲研發引擎Unreal亦廣受遊戲界歡迎，騰訊、網易（美︰NTES）等大型遊戲開發商亦均會採用Unreal引擎研發遊戲。

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