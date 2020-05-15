屯門利寶大廈235萬沽　低市價近三成

本地疫情放緩，成交即告回升，各區高價成交湧現，惟本月初，屯門竟現低價成交。據資料顯示，利寶大廈中層D室，實用面積234平方呎，兩房間隔，上月以235萬元易手，實用呎價10,043元。值得留意的是，對上兩層單位，實用面積相同，較早前以326萬元易手。換句話說，是次單位成交價，較市價平近三成。

雖然上述單位低於市價易手，但相信涉及內部轉讓，故難影響屋苑樓價。事實上，據代理資料顯示，現時屋苑不超過5伙放盤，叫價由350萬元起。

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上述利寶大廈、與萬寶大廈及麗寶大廈，合稱屯門「置樂三寶」，皆因三盤樓價銀碼細，即使早前旺市，也見400萬元以下的成交，故深受上車客歡迎。市場早前預期，受疫情所累，樓價前景暗淡，料新界細價樓最受壓，惟預測落空，近期更有回升跡象。據中原地產最新公布，CCL按周升0.54%，報175.94點。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，二手成交持續暢旺，樓市新一輪升浪開始，又料樓價擺脫過去好淡爭持的局面，未來幾周CCL轉勢上升。

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