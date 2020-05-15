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【新冠肺炎】人類在患病　地球卻在康復中

環球政經 17:12 2020/05/15

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新冠肺炎疫情嚴重，全球有超過4百萬人確診，死亡人數已超過30萬人，多國採取不同程度的封鎖措施，人們減少出行。在人類患病和減少活動之際，我們的地球卻在靜靜地「康復」，出名污染嚴重的恆河水，達飲用標準；空氣長期混濁的印度，有民眾30年來首次在家中看到喜馬拉雅山的美景。

恆河水達飲用標準

上月中據印度傳媒報道，在封城近1個月期間，由於恆河一帶的活動大減，令一直困擾印度人的污染問題意外得到改善，原本只適宜洗澡的河水，部分河段水質達到可飲用標準，屬2000年以來首次。

眼見新冠病毒疫情愈見嚴重，印度當局在3月底開始實施全國封城，措施維持至5月初。及後，當局對恆河水質進行例行檢測時，發現聖城赫爾德瓦爾及里希蓋什，兩個位置的河段水質大為改善。數據顯示指出，河水含氧量增加兩成，水底生物有足夠氧氣呼吸，水質更達到A級標準，意味水經過濾後適合飲用。這是自2000年以來的首次。

恆河一帶的活動大減，水質一度達到飲用標準。(資料圖片)

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印度民眾在家欣賞喜馬拉雅山

總理莫迪於3月24日宣布全國封鎖21天，陸空交通停頓，工廠及燃煤發電廠也紛紛停產，當地空氣質素隨即大大改善，天氣晴朗下，有居住在印度西北部旁遮普邦城市賈朗達爾（Jalandhar）的網民在家中，就能遠眺200公里外的喜馬拉雅山脈，更拍下雪山的照片放上網，「從未試過在我家天台看到道拉達爾山（喜馬拉雅山脈之一），實在難以想像，這清楚證明了污染對地球的影響。」

有居於印度的網民指，難以想像在家中看到喜馬拉雅山山脈。(Twitter截圖)

中國空氣污染明顯下降

最先開始出現疫情的中國，因為停工減產，而令到空氣污染明顯改善，有知名氣候專站發表研究報告，指中國目前碳排放比去年同期減少 1 億公噸。

中國各地於1月初至2月下旬，二氧化氮排放量急劇下降。( NASA Earth Observatory)

 

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撰文 : 黎以芳

疫情 天氣 莫迪 印度 中國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 地球 污染

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