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第二季數字强勁屬假象？ 瑞幸將關閉80間分店

環球政經 16:47 2020/05/15

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雖然瑞幸之前爆出造假風波，亦由四月被停牌至今，但似乎這似乎沒有減低他們的擴張意欲。據今年第二季數字顯示，截至5月12日，瑞幸於中國門店總量達到6,912間，平均每日新設10家分店，雖然較首季度有所放緩，但仍快過去年同期，難道造假風波對瑞幸真的沒有影響？

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根據内地媒體最新報道，瑞幸的「勢頭」其實不如第二季所顯示的那麽理想，更指該集團將會關閉80間於北京的分店，看來的快速擴展只是曇花一現。瑞幸前CEO錢治亞曾經為集團定下目標，希望於2019年底能令分店數量達4500間，而最終瑞幸於2019年底分店數量達4509，超額完成任務，相當瘋狂。

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早前瑞幸針對造假風波進行內部調查後，已將首席執行官錢治亞及首席運營官劉劍免職，並任命高級副總裁郭謹一（Jinyi Guo）代理行政總裁職務。瑞幸發言人表示，新經營團隊將致力重建公司價值文化，同時將強化內控，確保公司營運符合法例規限。

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撰文 : 歐高榮

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