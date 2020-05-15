【大灣區】人行「金融30條」出台　渣打：不久將來或有更具體細節出爐

▲ 人民銀行、中銀保監、中證監及外管局昨日聯合發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》；圖為港珠澳大橋。（新華社圖片）

人民銀行、中銀保監、中證監及外管局昨日聯合發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，循促進大灣區跨境貿易和投融資便利化、擴大金融業對外開放、促進金融市場和金融基礎設施互聯互通等5方面，提出共30條措施。香港銀行業界一致表示歡迎，更預期或顯示中央短期內會進一步頒布具體細節。

《意見》中的總體原則提到，在一國兩制方針下，發揮香港金融體系的獨特優勢，支持鞏固和發展香港國際金融中心地位。

中銀香港：將循產品、服務等多方面做好對接

中銀香港副董事長兼總裁高迎欣表示，今年新冠肺炎疫情對香港金融業發展帶來巨大挑戰，《意見》則為各個金融領域帶來更多發展機遇和業務增長點，包括：建立跨境理財通機制、支持商業銀行在粵港澳大灣區內地設立金融資產投資及理財公司、逐步開放港澳人民幣清算行參與內地銀行間拆借市場等。

高迎欣續指，中銀香港將積極配合《意見》有關措施的實施，從產品、服務、風管、科技等方面做好對接，全力支持大灣區金融融合和區域一體化建設。

滙豐：香港在推動大灣區發展擔當重要角色

香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，透過在大灣區推動多項金融措施，相信可進一步促進內地金融市場開放。他相信，香港作為領先的國際金融中心及全球最大離岸人民幣中心，在推動大灣區發展中可擔當重要角色。

渣打：或短期內有具體細節出台

渣打銀行大灣區主管紀鷺禧表示，樂見多項業界期待的項目都列於今次的《意見》，形容「對業界是非常正面的消息」，並相信在不久的將來會有更具體細節出爐。作為銀行機構，她指最期待理財通及二、三類見證開戶開通。她又有信心因理財通以閉環式運作，與滬深港通相類似，走資風險較低，但估計當局會循序漸進由簡單理財產品逐步擴展。

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