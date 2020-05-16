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【有盈退休】曾智華：咁環境，點開心

名人薈萃 14:45 2020/05/16

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上期標題《退休後的七個STAY》。副題為︰做足七個STAY，想唔快樂好難！

睇反應，都幾勁噃。老編來電︰「 LUKE SIR，好多人話，咁環境，點開心？可否下期再寫下呢？」

得！其實，開心，決定在三大元素︰ （一）腦內血清素； （二）天生性格； （三）看事觀點與角度。若以上三樣皆「正」，無論乜環境，你都會較別人容易開心。否則，無乜人有義務幫你㗎 ！

相關文章：【有盈退休】曾智華：退休後的七個STAY

血清素、性格與角度

（一）、腦內血清素︰ 十多年前小弟患驚恐症再變深度抑鬱，才認知，原來腦內血清素，控制你快樂與否。若失調，你幾成功、幾幸福、幾富有、幾乜幾物（人人羡慕的條件）皆沒意義，因腦內化學元素令你無法快樂，這是一個病，要看醫生——我至今仍每天服少量精神科藥物，調和腦內血清素，令其變正常。

（二）、天生性格︰ 十人生九品。有啲人，天生大快活，開朗豁達，充滿正能量，凡事總會找到樂觀一面。兼且，樂善好施，知足感恩，有齊「好朋友」特質，自然大量朋友，感情社交生活豐富充實，怎不快樂？另一個極端，有啲人天生多愁善感，內心充滿負能量，凡事喜歡以陰謀論觀之，兼且，孤寒小器，妒忌記仇，處處防人，當然孤獨無友，難以快樂。

性格是可以盡力調校的，問題當事人自己知不知？願不願？

節錄自第656期《iMoney Focus》有盈退休專欄。

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撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

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