【股權高度集中】途屹連續16日無跌過後急散水　單日曾瀉86.5%

▲ 途屹控股去年6月上市，每股發行價0.52元。

早已被證監會「提醒」股權高度集中的途屹控股 （01701） ，今日突然急速散水，最多曾瀉86.5%，低見每股0.4元。途屹控股午後雖似乎有買盤追入，令跌幅略為收窄，惟截至競價時段開始前的15分鐘，仍報1.11元，單日暫插62.6%，成交額則暫錄1.23億元。

途屹控股去年6月上市，每股發行價0.52元。在今日暴瀉之前，途屹控股曾連續16日未見回吐，由年初起步點0.71元起計，更曾累升超過3.2倍，可謂一隻顯著跑贏大市的細價股。

證監會今年2月則曾發公告，其時指經查訊後發現，途屹控股3名執董持股75%，另外16名股東持有17.37%，19大股東合計持股92.37%，只有7.63%由其他投資者持有，提醒股權高度集中，並指數目不多股東，即使少量股份成交，股價亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請「審慎行事」。

途屹控股為「個性化旅遊服務商」，去年上市時獲阿里巴巴創始人之一謝世煌家族信託基金入股2500萬元。

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