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【你財策劃師】善用派息工具　應付退休醫保開支

理財智慧 14:40 2020/05/17

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今期的讀者Alex辛勤工作大半生，還有一年半便會和太太一起退休。即將可以退休享受人生，本應是樂事一椿。可是，退休後的醫療保障卻成為Alex的「退憂」！

由於Alex退休後，公司提供的醫療福利會終止，所以Alex兩夫婦現時已購買了自願醫保，為退休階段提供足夠的醫療保障。該自願醫保保費一年約3萬元，以目前收費表推算，保費將按年紀持續增加，到80歲時的醫療保險年保費將會增加至5萬多元。少數怕長計，而且不是少數目，Alex除了這個擔憂外，他也擔心就算有醫療保險，亦不代表一定能全數應付未來醫療支出，到時需要持續支付大額醫療保險保費，而影響退休生活質素，故向Alvin請教應如何安排。

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快將進入人生另一階段，但被一些擔憂和不確定性填滿腦袋，相信退休時很難享受理想生活，所以Alvin先教Alex理清思緒，從退休入息需要分項規劃。

從Alex現有資產中開始規劃，其資產中最大部分是銀行存款，有900萬元，而且大部分是定期。除此之外，自住物業已完成供款，Alex兩夫婦亦打算退休後繼續住在現居所。扣除這兩項主要資產後，其餘資產佔總額約16%，相對不多，包括70萬元股票，44萬元強積金，61萬元保單累積價值，還有和家人共同持有的收租物業，按比例資產值為90萬元。

可購買年金應對支出

討論之下，Alvin了解到Alex期望退休後能夠和太太多去旅行，其他生活需要其實不算多。他們現時每月基本開支大約3萬元，已包括強積金供款和一些保險保費支出，到65歲時這些計劃便會停止供款及能夠彈性提取，所以估計到時的開支約2萬元。這2萬元是必然需要的生活費，Alvin建議Alex可考慮購買政府年金來提供這方面的入息。若預算撥出400萬元購買公共年金，在60歲後便可以一次過買入或是分不同年份購買，而年紀越大，每期得到金額越高。若Alex在65歲時買入，每100萬元保費便能夠每月得到5,800元，若他先購買300萬元，而另外100萬元讓太太65歲時才購買。按這安排，Alex 65歲開始時便有保證入息17,400元及2年後增加至22,700元。

處理了基本生活費後，另一部分是Alex最擔心的潛在醫療支出，雖然保費每年增加，但因為年紀大而用得到的機會亦增加，所以私人醫療保險絕對不可少。Alex可在現時資金中撥出200萬元作為醫療保險保費儲備，以現時每年需要3萬元為預算，可以將約20萬元流動現金預留用作應付未來5年醫療保險保費支出。

至餘下的180萬元資金，可投放在派息工具中，未來可利用派發的收益支付醫療保險保費，而派息工具應是一個理財組合，例如可以是派發收益較高，但價格波動較大的派息基金或股票，加上平平穩穩長遠增值的儲蓄保險計劃及年金。

以上兩類資產的比例多少，視乎個人風險承擔能力及喜好而定，可以先從各佔一半開始考慮，即是撥開20萬元為儲蓄，之後180萬元分為90萬元投放在儲蓄型保單或延期年金，以及90萬元投資在派息型股票或基金。

Alvin相信這個做法，一方面能夠製造收益應付未來保險保費支出，另一方面亦能夠保存資產的本金及部分潛在增值能力，只要5年後組合每年有3%或以上收益，便可以應付醫療保險保費支出。Alvin提醒，初期派發的收益可能多於保費的需要，由於這組合用途是製造保險保費儲備，所以未用收益不要隨便動用，應保存在組合中，以支付未來更高的保險保費。

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設旅遊基金決定花費

Alex期望退休後能夠和太太有更多旅行時間，Alvin建議他在資金中撥出200萬元作旅行基金，以組合形式配置資產，包括派發股息的股票及長遠保險儲蓄計劃，由於這部分的靈活性較高，假若在某年組合表現理想，有較多收益，可考慮花更多時間去旅行，或去一些較高消費地方；相反，若組合表現一般，亦可調控預算，減少支出，例如減少旅行次數或是選擇一些消費較低的地方散心。

扣除以上3項主要支出安排後，餘下100萬元應再分為兩部分，分別是保存40萬元應急資金，60萬元為物業維修保養儲備。

由於先前有400萬元預備購買公共年金而未需要即時動用，所以應急資金和維修保養基金可以透過一些平穩收益工具存放，例如保險儲蓄產品，可以彈性地分階段提取或是一筆大額資金提取亦可，只要保存夠數年便能夠行使，相對上彈性較高。

處理了這筆現金之後，Alex還有股票、強積金和保單現金價值共175萬元，在他目前的計劃還未需要動用，所以可考慮維持不變，透過股票和強積金可增加長財富，保單累積價值亦能製造平穩收益，可協助未來應付任何預算以外的資金周轉需要。

Alvin為Alex逐項分開考慮之後，不單令他明白如何配置財富組合能提升入息，也增加了他對退休規劃的信心，傾談結束時Alex開心地說︰「放心晒！」。

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

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