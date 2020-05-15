【銀行紓困】中銀香港：支援措施接逾1.6萬宗查詢　累計批出2800宗申請

▲ 中銀香港（02388）表示，至今累積收過逾1.6萬宗有關支援措施的查詢。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐，多間港銀向商業及個人客戶推出「還息不還本」等支援措施。中銀香港 （02388） 表示，至今累積收過逾1.6萬宗有關支援措施的查詢，並已經成功批出逾2800宗申請。

中銀香港表示，疫情發生以來，積極協助客戶應對疫情的影響，至今累計收到超過1.6萬宗客戶查詢，內部亦調撥資源加快處理申請，成功批核個案逾2,800宗，其中「物業按揭貸款延期還本」已批出超過1,400 宗。

百分百擔保貸款已提取貸款總額近9億元

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅稱，「百分百擔保特惠貸款」推出以來，該行組織客戶經理專隊對接不同行業客戶，設立行業專線解答申請貸款疑問。目前已累計批出超過1,200宗，其中客戶已累計提取貸款近9億元，及時緩解客戶燃眉之急。

該行續指，將會繼續主動與客戶保持密切溝通，致力為客戶提供適切的支援，共渡時艱。

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編輯：趙穎妍