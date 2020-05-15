  • 31°C
香港時間 : 2020515日 (五) 16:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【銀行紓困】中銀香港：支援措施接逾1.6萬宗查詢　累計批出2800宗申請

金融經濟 15:44 2020/05/15

分享：

中銀香港（02388）表示，至今累積收過逾1.6萬宗有關支援措施的查詢。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐，多間港銀向商業及個人客戶推出「還息不還本」等支援措施。中銀香港 （02388） 表示，至今累積收過逾1.6萬宗有關支援措施的查詢，並已經成功批出逾2800宗申請。

中銀香港表示，疫情發生以來，積極協助客戶應對疫情的影響，至今累計收到超過1.6萬宗客戶查詢，內部亦調撥資源加快處理申請，成功批核個案逾2,800宗，其中「物業按揭貸款延期還本」已批出超過1,400 宗。

百分百擔保貸款已提取貸款總額近9億元

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅稱，「百分百擔保特惠貸款」推出以來，該行組織客戶經理專隊對接不同行業客戶，設立行業專線解答申請貸款疑問。目前已累計批出超過1,200宗，其中客戶已累計提取貸款近9億元，及時緩解客戶燃眉之急。

該行續指，將會繼續主動與客戶保持密切溝通，致力為客戶提供適切的支援，共渡時艱。

相關文章：

【銀行紓困】滙豐恒生擴「還息不還本」至資助出售單位　下周一起接受申請

【銀行紓困】渣打「還息不還本」計劃 擴展至資助房屋

【銀行紓困】「百分百擔保貸款」接受申請4日　批出180宗涉資4億元

【銀行紓困】金管局：已批1.62萬宗支援貸款申請　正研擴至資助房屋貸款（第二版）

編輯：趙穎妍

香港股票 本地銀行股 金融機構 按揭貸款 物業按揭 疫情 金融 銀行 中銀香港（02388） 香港

上一篇文章

【股權高度集中】途屹連續16日無跌過後急散水　單日曾瀉86.5%

下一篇文章

美團與嘀嗒出租車合作 用戶可透過美團call車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】開拓藥業第三日孖展錄355億超購190倍　投資界料：最少認購50手才穩獲一手（第三版）
【新股IPO】開拓藥業第三日孖展錄355億超購190倍　投資界料：最少認購50手才穩獲一手（第三版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【恒指夜期】道指倒升377點　恒指夜期收市漲37點（不斷更新）
【恒指夜期】道指倒升377點　恒指夜期收市漲37點（不斷更新）
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%