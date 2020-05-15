【中美5G角力】日媒解剖華為手機：美國零件幾乎消失

▲ 【中美5G角力】日本傳媒解剖華為手機：美國零件幾乎消失

中美5G技衛角力，美國特朗普政府禁止美企與華為交易一年，看來未有達到目的，反令華為5G技術加速擺脫美國影響。日本傳媒查驗華為5G旗艦手機發現，中國製造零件比率大升至超過40%，美國零件比率則由雙位數降至只有不到2%，幾乎消失。

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《日經新聞》夥日本科技研究調查公司Fomalhaut Techno Solutions，拆解5G版本華為旗艦手機Mate 30，鑑定其中零件來自何方。結果發現，5G版Mate 30中國製造零件比例佔41.8%，比華為受美國制裁前4G版本手機，大增16.5個百分點。

反觀美國零件所佔比率，則從11.2%降至只有1.5%，幾乎消失。

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華為5G手機的零件來源比例亦出現大執位，中國佔最多，日本次之，南韓第三。4G手機時，排第一至第三的零件來源國分別是南韓、中國、日本。

研究亦推算出華為手機內各國零件的價值。中國零件合共價值最高，達77美元；日本及南韓零件分別值68及61美元；美國零件只值3美元。

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報道指出，華為最近一年推進零部件研發，已明顯具備了內部採購能力，最重要的晶片方面成效尤其顯著。

華為5G新手機中，製造難度較高的通信晶片，由華為子公司海思半導體負責供應。相比之下，華為4G手機通信晶片需要依賴美國Skyworks Solutions產品。華為在這方面攻克難關，也是中國零件在華為手機中價值躍升的原因。

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責任編輯：方圓之