【美國大選2020】醫學期刊列舉特朗普3宗罪 籲選信科學的總統

著名醫學期刊《刺針》周四(14日)發表的文章中,呼籲民眾選出一名相信科學,將公共衛生置於政治之前的總統,又列舉出美國總統特朗普及其團隊,在對抗全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情中,如何削弱美國疾病管制與預防中心,以及疫情防控失敗的罪名。

文章譴責特朗普政府削弱美國疾病管制與預防中心(CDC)的職能,令其在今次抗疫中名存實亡。內容指控特朗普政府削減在中國的CDC人員,最後一名駐中國的CDC員工已在去年7月回到美國,以致在今年初疫情在中國爆發之際,一度出現「情報真空」的時間。

另外,文章控訴特朗普團隊,排斥曾提醒疫情嚴重性的醫護人員,破壞CDC在這次疫情大流行中的工作和領導地位。

例如在2月25日的新聞發布會上,疾病預防控制中心國家免疫和呼吸系統疾病中心主任梅索尼耶(Nancy Messonnier)警告美國公民,要為嚴重影響日常生活做好準備。隨後,該名醫生不再出現在白宮關於新冠肺炎的簡報中。

除了多翻質疑CDC提供的準則,特朗普政府更威脅停止對世界衛生組織撥款,損害科學和公共衛生領域的全球合作。在文章最後呼籲:

「美國人必須選出一名明白公共衛生不應受黨派政治所操控的總統,在來年1月入駐白宮。」("Americans must put a president in the White House come January, 2021, who will understand that public health should not be guided by partisan politics.")