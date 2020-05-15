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【美國大選2020】醫學期刊列舉特朗普3宗罪 籲選信科學的總統

環球社會熱點 15:28 2020/05/15

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【美國大選2020】醫學期刊列舉特朗普3宗罪 籲選信科學的總統

著名醫學期刊《刺針》周四（14日）發表的文章中，呼籲民眾選出一名相信科學，將公共衛生置於政治之前的總統，又列舉出美國總統特朗普及其團隊，在對抗全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情中，如何削弱美國疾病管制與預防中心，以及疫情防控失敗的罪名。

涉靠疫情内幕抛售股票 美國參院情報委主席辭職

奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」

文章譴責特朗普政府削弱美國疾病管制與預防中心（CDC）的職能，令其在今次抗疫中名存實亡。內容指控特朗普政府削減在中國的CDC人員，最後一名駐中國的CDC員工已在去年7月回到美國，以致在今年初疫情在中國爆發之際，一度出現「情報真空」的時間。

另外，文章控訴特朗普團隊，排斥曾提醒疫情嚴重性的醫護人員，破壞CDC在這次疫情大流行中的工作和領導地位。

【Home Office】意外收穫 科企員工逃離矽谷勁慳房租

俄羅斯政府否認瞞疫 6成死者「唔係死於新冠肺炎」

例如在2月25日的新聞發布會上，疾病預防控制中心國家免疫和呼吸系統疾病中心主任梅索尼耶（Nancy Messonnier）警告美國公民，要為嚴重影響日常生活做好準備。隨後，該名醫生不再出現在白宮關於新冠肺炎的簡報中。

除了多翻質疑CDC提供的準則，特朗普政府更威脅停止對世界衛生組織撥款，損害科學和公共衛生領域的全球合作。在文章最後呼籲：

「美國人必須選出一名明白公共衛生不應受黨派政治所操控的總統，在來年1月入駐白宮。」（"Americans must put a president in the White House come January, 2021, who will understand that public health should not be guided by partisan politics."）

【美國疫情】吹哨者：1月已警告疫情嚴重 但不獲理會

【美國疫情】福西：過早解封疫情反彈 特朗普不接受

記者：葉芷樺

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