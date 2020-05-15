Apple Glasses下年發佈？將以全新作業系統rOS運行

根據外媒報導，蘋果正努力整合最新5G產品Apple Glasses，傳言最快可於下年（2021年）正式推出，消息指這批新眼鏡將以Apple全新作業系統 rOS（暫譯 Reality OS、系統代號為 Starboard）運行。

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據消息指，Apple Glasses很可能會用上mmWave和Sub-6GHz技術，但與Apple Watch有所不同，Apple Glasses只會推出行動網路版本而不會有 Wi-Fi 版本。

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此外，蘋果正在研發全新觸控制介面，讓用家可以語音呼喚功能和頭部手勢輕鬆掌控Apple Glasses，而Apple Glasses的外形將於普通眼鏡無異,研發單位亦會將新產品輕量化。不過，以上消息一概未被蘋果證實，但知名Apple產品分析師郭明錤與知情人士Jon Prosser 發佈消息一致，看來可信度頗高，而產品的詳細規格還有待官方公佈。

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