【疫市營商】老牌廁浴品牌研新沖廁系統　月生意額達7位數

有新冠肺炎確診者懷疑透過廁所的排污渠把病毒傳播到其他樓層住客，令不少人對廁所的生意識提高，但如何保障廁所尤其是馬桶的生，原來關乎如何沖水，當中大有學問。老牌浴品牌American Standard研發出馬桶的新沖水方式，提升馬桶在沖水、防污及抗菌等三大方面的功能。該公司的香港及澳門高級市場主任蔣婉婷更教路如何選購一個合適的馬桶。

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一個馬桶好用不好用，當中大有學問，其中關鍵是如何沖水，即廁所水如何噴出，把馬桶的污物沖走。傳統用的是直沖式，即是水箱通過廁盤邊框的排水小孔，將水沖入馬桶盤內部，將污物直接推走。但這種方式普遍出現如「萬馬奔騰」的水聲，還會出現水花四濺，所以沖廁時最好「冚」上廁板，但更糟的是，馬桶長期使用會在排水孔附近出現黃色水垢，容易滋生細菌。

有140多年歷史的美國老牌浴產品品牌American Standard，兩年前推出一套自家的沖廁系統，名為生潔淨系統（Hygiene Clean System），並應用在Acacia Evolution系列的馬桶，改變傳統沖水方式。該公司的香港及澳門高級市場主任蔣婉婷表示，新研發的生潔淨系統採用雙重漩渦技術（Double Vortex），在馬桶盤兩側射水孔取代以往小孔出水，沖水時產生兩道強力漩渦，帶走排洩物時，亦可清洗座廁內壁，方便用家日常打理。同時，馬桶配合無邊框排水孔，可避免積聚黃色水垢，而且整體用水量較直沖式廁所低。

雖然近年零售市道下滑，去年亦受到社會事件影響，但她指門市生意去年每月平均營運額達到7位數字；而且2019年下半年銷售額比上半年仍有雙位數的增長。她指背後原因，是浴室產品屬生活必需品，需求不會受到經濟景氣而有所影響；她亦預計疫情過後，社會對抗菌的廁浴產品仍然有需求，待經濟復甦後，銷售氣氛會轉好。

節錄自第656期《iMoney Focus》上位生意經。

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