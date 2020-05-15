  • 29°C
香港時間 : 2020515日 (五) 18:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

下令本土製藥物　特朗普倡把供應鏈撤出中國

環球政經 16:30 2020/05/15

分享：

美國總統特朗普日前表示中國處理新冠肺炎疫情不力，以致病毒擴散全球，受訪時甚至威脅切斷中美關係。他在昨天（14日）播出的霍士財經頻道訪問中亦提到，新冠肺炎疫情顯示出美國本土製造業的重要性，他認為應該把供應鏈遷離中國，當中更提及半導體的零部件。

特朗普在訪問時中稱現時很多供應鏈遍布全世界，只要世界上有一個地方出問題，將會破壞所有事情，所以他們要開始把供應鏈留在美國。

相關新聞: 【新冠肺炎】世衛稱新冠病毒或永不消失　中國科學家早於16日前已提出

另外，據《CNBC》報道，白宮最快周六（16日）公布特朗普將準備簽署行政命令，要求特定必要藥物（essential drugs）在國內生產。消息人士表示，相關部門有90日時間檢視有關命令，當地政府正在為一系列產業供應鏈而努力中，包括藥物、醫療用品、半導體及國防設裝備。而美國食品藥物管理局（FDA）藥物評估和研究中心主任伍德考克日前表示，為美國供應藥物原料的生產商有超過72%是設在美國海外，當中有13%是位於中國。

白宮貿易顧問納瓦羅先前表示希望白宮簽署行政命令，降低美國對外國製藥的依賴，報道指目前仍不清楚這項行政命令與納瓦羅早前提出的是否相同。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 國際組

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 貿易 特朗普 疫情

上一篇文章

恒基已捐逾1億元助抗疫現再加碼　新一輪「抗疫基金」計劃有咩內容﹖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

牽晴間放盤4個小時吸5組客爭睇樓　零議價560萬元沽出
牽晴間放盤4個小時吸5組客爭睇樓　零議價560萬元沽出
【港股分析】騰訊績後升得少？　仲有阿仔頂住
【港股分析】騰訊績後升得少？　仲有阿仔頂住
【海洋公園危機】海洋公園曾連續11年賺錢　盛智文是如何做到？
【海洋公園危機】海洋公園曾連續11年賺錢　盛智文是如何做到？
慘遭買家撻訂　業主賺變蝕　倒輸40萬
慘遭買家撻訂　業主賺變蝕　倒輸40萬
爆升新股抽極都唔中　內地炒家重複認購竟無事？
爆升新股抽極都唔中　內地炒家重複認購竟無事？
【女生創業】20歲輟學創派對服務　生意遍倫敦巴黎
【女生創業】20歲輟學創派對服務　生意遍倫敦巴黎