下令本土製藥物　特朗普倡把供應鏈撤出中國

美國總統特朗普日前表示中國處理新冠肺炎疫情不力，以致病毒擴散全球，受訪時甚至威脅切斷中美關係。他在昨天（14日）播出的霍士財經頻道訪問中亦提到，新冠肺炎疫情顯示出美國本土製造業的重要性，他認為應該把供應鏈遷離中國，當中更提及半導體的零部件。

特朗普在訪問時中稱現時很多供應鏈遍布全世界，只要世界上有一個地方出問題，將會破壞所有事情，所以他們要開始把供應鏈留在美國。

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另外，據《CNBC》報道，白宮最快周六（16日）公布特朗普將準備簽署行政命令，要求特定必要藥物（essential drugs）在國內生產。消息人士表示，相關部門有90日時間檢視有關命令，當地政府正在為一系列產業供應鏈而努力中，包括藥物、醫療用品、半導體及國防設裝備。而美國食品藥物管理局（FDA）藥物評估和研究中心主任伍德考克日前表示，為美國供應藥物原料的生產商有超過72%是設在美國海外，當中有13%是位於中國。

白宮貿易顧問納瓦羅先前表示希望白宮簽署行政命令，降低美國對外國製藥的依賴，報道指目前仍不清楚這項行政命令與納瓦羅早前提出的是否相同。

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