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不滿抗疫不力　紐約驚現「特朗普死亡時鐘」

環球政經 17:00 2020/05/15

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美國紐約時報大廈外牆最近出現了一塊名為 Trump Death Clock（特朗普死亡時鐘）的廣告牌。時鐘設計者Eugene Jarecki批評特朗普在抗疫期間表現差，認為他需要為廣告牌上的死亡人數負責。該時鐘上顯示的數字是因特朗普抗疫不力而估計造成的死亡人數，Eugene Jarecki認為這些死亡個案是可以避免的。

相關新聞: 假如特朗普、彭斯不能履行職務　誰會繼任？

實時更新特朗普死亡時鐘的網站表示，2020年1月特朗普政府獲告知必須立即採取行動，以阻止新冠肺炎繼續擴散，但特朗普當時拒絕採取行動，直至3月16日。過去數月以來，隨著美國病例數持續上升，一直有人質疑特朗普政府對疫情反應太慢。流行病學家估計，如果特朗普早一星期實施防疫措施，將可減少60%的美國染疫死亡人數。截至５月14日，該網站顯示，美國當前新冠死亡病例84586例，估計因總統反應慢而死亡的病例為50752例。

Eugene Jarecki表示他們需要一個特朗普死亡時鐘提醒自己，要估算因特朗普及其團隊反應太慢，而為社會帶來的成本。

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撰文 : 國際組

新冠肺炎 美國 紐約 疫情 特朗普

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