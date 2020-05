亞倫‧格蘭斯班(Alan Greenspan,1926年3月6日-),1987年至2006年間擔任美國聯儲局主席。格老在1990年代初實行寬鬆貨幣政策,為美國帶來長達10年的經濟增長。1996年美國大選前夕,《財富》雜誌封面題為「笨蛋!誰當選總統都一樣,最重要格老繼續做主席。」

格蘭斯班的言論,對美國而至全球經濟舉足輕重,有人說「格老一開口,全世界都豎起耳朵」。或許他也自知言論有龐大影響力,因此他講話常常模稜兩可、隱晦難明,他曾說︰「如果你們認為確切地理解了我講話的含義,那麼,你們肯定是對我的講話產生了誤解。」(If I seem unduly clear to you, you must have misunderstood what I said.)