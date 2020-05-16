【都市診療室】「躁鬱症」同「躁動性抑鬱」有咩唔同？

近期社會動蕩，不論是經濟或是政治環境都變得嚴峻。在激烈競爭中少不免產生負面情緒，很多人變得忟憎易怒，無端小事亦會大發雷霆。偶爾會聽到身邊朋友提出懷疑，某某經常動怒，其實是否患上了「躁鬱症」？

須留神短時間性情大變

隨着社會進步，大眾對情緒病的認知開始提升。可是，坊間很多時候對於一些翻譯的病理名詞一知半解，就「躁鬱症」為例，照字面解，就以為當人變得暴躁便是躁鬱。誠然，每個人與生俱來都有情緒，偶然發牢騷亦是人之常情。只是，當發現身邊的人短時間內性情大變，彷彿變了另一個人，就必須加以留神。

性情突然變得暴躁，其可能性甚多，從簡單的適應失調，到內分泌疾病、大腦腫瘤中風，以至酗酒濫藥等，原因不能盡列，若加上身體出現其他轉變，就更應找醫生作檢查診斷。但若只談情緒病層面，排除身體其他疾病後，最有可能的，卻是常見的抑鬱症中的一種臨床診斷，稱之為「躁動性抑鬱」（Agitated depression）。

病症似但治療方法不同

「躁動性抑鬱」和「躁鬱症」字面上甚為相似，因此經常被混淆，但病理學上卻是兩碼子的事，治療方法更是有所不同。

所謂「躁鬱症」，本身則是一種特殊的情緒病，偏向類似精神分裂病，嚴重者甚至會出現幻覺和妄想。而此病之普及率，相對傳統抑鬱症為罕見，而且往往有家族性遺傳歷史。患者會經歷不同的情緒周期，由極亢奮的「躁」期，到情緒谷底的「鬱」期，於兩極遊走，因此亦叫「二極性情緒失調」（Bipolar affective disorder）。

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至於「躁動性抑鬱」，是指抑鬱症患者，在一般常見之抑鬱症病徵以外，出現心情焦躁、脾氣失控、坐立不安、精神難以集中等情況。其本質仍然屬抑鬱症，只是病徵有所不尋常，並非茶飯不思、精神萎靡等狀態。而治療方向主要是冷靜患者情緒，並循一般治療抑鬱症之方案處理。

若錯誤把「躁鬱症」當作「抑鬱症」治療，最壞可能是令患者病情惡化，甚至出現「情緒急速循環」（Rapid cycling），即情緒起伏在短時間之內反覆無常，時而抑鬱，時而亢奮，更直接影響之後之治療效果和復元速度。因此若有懷疑，應盡快尋求專業治療，以免耽誤病情。