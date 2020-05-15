【小米股價】全球最暢銷Android機TOP6　小米佔2席　

▲ 首季全球最暢銷6款Android機，小米佔兩款。

Strategy Analytics公布最新首季全球最暢銷的6款Android智能手機中，小米 （01810） 旗下2款手機Redmi 8及Redmi Note 8上榜，分別位列第二及第五。截至下午2時31分，小米股價曾高見12.3元，現見11.98元，僅微升0.17%。

據Strategy Analytics統計，今年第一季，全球智能手機出貨量達2.75億部，其中Android機佔86%。

Redmi 8的全球市場份額佔比為1.9%，Redmi Note 8全球市佔為1.6%。該機構稱，小米Redmi系列手機在印度、中國以及整個歐洲市場越來越暢銷。

三星Galaxy A51奪得榜首，全球市佔達2.3%，另Galaxy S20+、Galaxy A10s及Galaxy A20s分別排第三、四、六，全球市佔分別為1.7%、1.6%及1.4%。

副總監Juha Winter表示，由於近年移動運營商減少補貼，全球經濟受疫情打擊，智能手機消費者對價格越來越敏感，尋找性價比高的Android手機。

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