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【專訪TVB「最佳男配角」】周嘉洛一出糧　六成收入予母親

理財智慧 18:11 2020/05/18

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周嘉洛是TVB歷來最年輕的《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角，隨工作機會增加，他在社交應酬花費亦有所上升，不過亦無改他理財習慣。周嘉洛每個月一出糧，會把六成收入交給她保管。他形容母親非常精明能幹，獨力湊大3名子女，令他們無憂無慮地成長。周嘉洛的「應使則使」或許來自母親的身教。他舉例，多年前母親不會買吸塵機，而是選擇用布去清潔屋企。「咁可能就係呢啲細位，慳下慳下可能一餐當兩餐食，慢慢儲下儲下儲多咗。」 

不少香港人也有個置業夢，顧家的周嘉洛亦有意買樓，讓家人住得更舒適。雖然他十分滿意現時與母親及妹妹所居住的500多平方呎單位，但他熱愛親近大自然，想遠離石屎森林，因此「Dream House」是買一棟村屋，希望屆時母親、妹妹、自己每人各住一層。雖然現時他的薪金有所提高，但他笑指要買村屋還需努力儲錢。「好似追緊一個永遠都追唔到嘅夢，但係都要追。」

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演廢青悟另類生活態度

劇集中的金城安外是「廢青安」，演活「廢青」角色，讓周嘉洛贏得「最佳男配角」，得獎時他說︰「廢青都有自己嘅存在價值。」劇集以外，周嘉洛認為「廢青」是一種生活態度。有人會選擇拼命賺錢，亦會有人選擇百無聊賴每天在家，「大家活係一個地方，每個人標準都可以唔一樣，有啲可能要求高啲，你未必可以達到佢嘅標準，佢可能會用啲唔好嘅名，好似『廢青』，去形容一啲人，但其實每個人生活都有自己生活權利。」

他坦言，一開始也覺得「廢青」這個詞語具有貶義成分，但後來發覺，無論選擇用甚麼模式生活，只要不影響別人，其實長時間留在家中，也沒有甚麼問題。「如果你選擇好頹廢地每日喺屋企，你好開心，不過生活上就無咁多物質上滿足感，咁都係一種生活態度。」 

曾做侍應捱罵 鍊出專業精神

周嘉洛是TVB歷來最年輕的《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角，有不少人也好奇他的上位之道。他謙虛地指，自己剛入行時，因為年資尚淺，曾覺得要10年、8年才可獲得飛躣進步獎，所以獲獎時大感驚喜，他將得獎歸功於劇組成員，感謝有不少人願意教他演戲，他曾感謝劇中飾演他母親的滕麗明教戲，令金城安這個角色更鮮明立體。

周嘉洛加入電視圈前，做過售貨員、酒店餐廳服務員兩份兼職工。在餐廳工作時，每天午餐繁忙時間也猶如打仗，他說當時上班時常常撞板，「個陣番工有一個心態就係︰『呀，今日番工又要被人鬧』。」

節錄自第656期《iMoney Focus》財富由理起。

撰文 : 黎淑雯

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