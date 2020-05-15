俄羅斯政府否認瞞疫 6成死者「唔係死於新冠肺炎」

歐洲多國的新冠肺炎疫情已逐漸放緩，但俄羅斯的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，成爲全球確診數字第3高的國家。但俄羅斯超過25萬人確診，死亡病例卻為2,300多宗，死亡率遠低於其餘疫情同等嚴重的國家。但俄羅斯政府否認瞞報疫情，指出當局向懷疑死於新冠肺炎的死者進行屍檢後，證實6成人是死於其它原因。

【Home Office】意外收穫 科企員工逃離矽谷勁慳房租

戰鬥民族死亡率低得奇 世衛也質疑俄羅斯疫情數字

外媒本周引述莫斯科的民事登記數據，指莫斯科4月份死亡率上升，較過去10年同期的平均死亡人數高出約20%。俄羅斯早前公布的數據亦顯示，首都莫斯科4月的死亡人數為11,846人，比去年同期大增1,841人。

奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」

【日本疫情】日本擬推大型病毒檢測 調查群體免疫效果

俄羅斯衛生部發聲明表示，已對所有懷疑死於新冠肺炎的死者進行屍檢，但結果證實60%的死者的死因並非新冠肺炎，而是死於其它原因，包括血管衰竭、白血病、及其餘無法治癒的致命疾病。

莫斯科衛生官員指出，當局向所有可疑新冠肺炎死亡患者進行強制屍檢，以確定其死因，做法正正與大多數國家相反。官員更強調莫斯科的屍檢記錄非常準確，死亡率等數據亦完全公開，因此這些死者的死因不可能是新冠肺炎。

【糧食危機】9萬豬隻無辜毀滅 美國疫情農民有肉賣不出

【美國疫情】吹哨者：1月已警告疫情嚴重 但不獲理會

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

▲ 莫斯科的死亡數字增2成，但俄羅斯政府否認瞞報疫情，指出進行屍檢後證實6成可疑患者是死於其它原因。

責任編輯：鄭錦玲