  • 31°C
香港時間 : 2020515日 (五) 15:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

俄羅斯政府否認瞞疫 6成死者「唔係死於新冠肺炎」

環球社會熱點 14:45 2020/05/15

分享：

歐洲多國的新冠肺炎疫情已逐漸放緩，但俄羅斯的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，成爲全球確診數字第3高的國家。但俄羅斯超過25萬人確診，死亡病例卻為2,300多宗，死亡率遠低於其餘疫情同等嚴重的國家。但俄羅斯政府否認瞞報疫情，指出當局向懷疑死於新冠肺炎的死者進行屍檢後，證實6成人是死於其它原因。

【Home Office】意外收穫 科企員工逃離矽谷勁慳房租

戰鬥民族死亡率低得奇 世衛也質疑俄羅斯疫情數字

外媒本周引述莫斯科的民事登記數據，指莫斯科4月份死亡率上升，較過去10年同期的平均死亡人數高出約20%。俄羅斯早前公布的數據亦顯示，首都莫斯科4月的死亡人數為11,846人，比去年同期大增1,841人。

奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」

【日本疫情】日本擬推大型病毒檢測 調查群體免疫效果

俄羅斯衛生部發聲明表示，已對所有懷疑死於新冠肺炎的死者進行屍檢，但結果證實60%的死者的死因並非新冠肺炎，而是死於其它原因，包括血管衰竭、白血病、及其餘無法治癒的致命疾病。

莫斯科衛生官員指出，當局向所有可疑新冠肺炎死亡患者進行強制屍檢，以確定其死因，做法正正與大多數國家相反。官員更強調莫斯科的屍檢記錄非常準確，死亡率等數據亦完全公開，因此這些死者的死因不可能是新冠肺炎。

【糧食危機】9萬豬隻無辜毀滅 美國疫情農民有肉賣不出

【美國疫情】吹哨者：1月已警告疫情嚴重 但不獲理會

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

莫斯科的死亡數字增2成，但俄羅斯政府否認瞞報疫情，指出進行屍檢後證實6成可疑患者是死於其它原因。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【Home Office】意外收穫 科企員工逃離矽谷勁慳房租
今日
【Home Office】意外收穫 科企員工逃離矽谷勁慳房租
涉靠疫情内幕抛售股票 美國參院情報委主席辭職
今日
涉靠疫情内幕抛售股票 美國參院情報委主席辭職
奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」
今日
奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」
【日本疫情】日本擬推大型病毒檢測 調查群體免疫效果
今日
【日本疫情】日本擬推大型病毒檢測 調查群體免疫效果
【糧食危機】9萬豬隻無辜毀滅 美國疫情農民有肉賣不出
今日
【糧食危機】9萬豬隻無辜毀滅 美國疫情農民有肉賣不出
傳染病 疫情 歐洲 俄羅斯 莫斯科 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間15:00）

下一篇文章

【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 吹哨人再發功
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒
【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒
【美股早市】道指拉鋸 特朗普：切斷中美關係可慳5000億美元
【美股早市】道指拉鋸 特朗普：切斷中美關係可慳5000億美元
美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資
美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資
新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間14:00）
【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 吹哨人再發功
【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 吹哨人再發功
【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%