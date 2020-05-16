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【專訪TVB 2019年「最佳男配角」】周嘉洛理財之道：應使則使　平有平玩

理財智慧 17:35 2020/05/16

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疫情期間，人人「愛回家」，大家有沒有多了煲劇？晚晚陪着港人的處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》，劇中多個演員成功跑出，當中飾演金城安的周嘉洛，今年初成功奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》最佳男配角，成為歷來最年輕的得獎者。周嘉洛近月人氣急升，吸引不少廣告商代言及商演機會，收入增加，但無改周嘉洛「應使則使」的理財之道。現時他會將大部分人工交給媽媽打理，自己則專心事業。

出道差不多5年的周嘉洛，被外界一致看好是無電視的力捧男藝人，事業可謂順風順水。雖然在多個訪問中自言因幸運而獲獎，但他深信保持正能量和善待他人，會令工作過程更順利。劇中的金城安熱愛新事物、追潮流、惟生活常識稍為欠佳，因而做出不少烏龍小事。不過在現實中的周嘉洛，卻是給人一種聰明有禮貌又上進的印象，其花費習慣更是與角色截然不同。

不刻意慳錢 也享受生活

周嘉洛接受iM專訪時自言不太懂理財，所以平時一出糧便會扣除平常花費，剩下的錢全數交給母親管理。他奉行「應使則使、平有平玩」的用錢原則，不會特別「慳家」，也不會特別「大使」，不會為儲錢刻意「忍手唔買」，「有時一啲自己貪玩鍾意買嘅嘢，我都會買。」但周嘉洛形容自己不是一個購物狂，不會特別花錢收集一系列的商品。

菲林攝影是周嘉洛其中一個興趣，他在社交網絡上開了個帳戶，閒時上載自己拍攝的照片。原來他購買相機時都以入門機為主，現時使用的是一部40、50年前的菲林相機，「有啲可能鍾意一嚟就買部Leica機，但呢啲錢對我嚟講真係好大嚿，我覺得應該係啲低位或者初階啲嘅位開始，可能買部入門機。」他說攝影花費最貴是菲林這消耗品，精明的他會選擇網購，一次過花約1,000元購買足夠玩一整年的數量。 

初初入行時，周嘉洛與朋友或同事吃飯都是「有平食平」，外出用餐會特別選擇價錢較便宜的快餐，一餐只用20、30元。他稱讚TVB飯堂食物質素佳，有段時間經常幫襯公司飯堂，「公司啲飯格外地平，味道又唔差，速度快，好平，員工優惠就可以買個叉燒飯30蚊有找。」近來工作增加，他多了外出用餐，每餐消費約50元至60元，而花費最大要數交通開支，「我諗使得最多可能係朝早選擇搭的士，而唔係搭巴士，因為時間好趕，再調整好啲就可以存多啲錢。」

文章節錄自第656期《iMoney Focus》財富由理起。

撰文 : 黎淑雯

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